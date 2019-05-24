فاطمة الأمين: أتعلم في كوريا درسا جديدا كل يوم





"فاطمة الأمين" طالبة جامعية ولدت في السودان وعاشت وترعرعت في مدينة جدة السعودية، ثم التحقت بجامعة "يون سيه" الكورية، حيث تخصصت في مجال الوسائط الإعلامية الإبداعية، تشرح في حديث للقسم العربي بالكي بي إس جدول أعمالها اليومي كطالبة مجتهدة ومتفوقة، وتقول إن لديها علاقة خاصة مع كوريا بدأت عندما زارت كوريا في عام 2016، حيث تفاجأت كثيرا بسرعة الإنجازات الكورية وقررت حينها أن تدرس في كوريا.

وتعطي فاطمة نصيحة لكل من يرغب في الدراسة في كوريا بضرورة إتقان أكثر من لغة، مشيرة إلى أنها تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والكورية، وتوضح للمستمعين بعض الوسائل التي تساعد على تعلم اللغات، وتشدد في هذا السياق على وجه الخصوص على دراسة اللغة الكورية.

وتقول فاطمة الأمين إنها تتعلم يوميا درسا جديدا في الحياة في كوريا، وأنها تعلمت الكثير مثل التنظيم في كل شيء والاهتمام بالعمل، معربة عن أملها في أن تتعلم يوما كيفية اتخاذ القرارت بصورة مستقلة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".