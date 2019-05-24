وزيرا خارجية كوريا واليابان يناقشان قضية العمل القسري

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عُقد أمس الخميس في باريس اجتماعٌ بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني "تارو كونو" على هامش مؤتمر دولي، وقد انتهى الاجتماع دون إحراز تقدم، حيث أكد الجانبان فقط على موقفي البلدين المختلفين بشأن قضية العمل القسري والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الكورية، والتي تأمر الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب العالمية الثانية.

لكن الشيء الجيد هو أن الحكومة الكورية بدأت في بذل الجهود لإيجاد انفراجة لتلك القضية، حيث قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس بتعيين رئيس المعهد الدبلوماسي الوطني "تشو سيه يونغ" نائبا لوزيرة الخارجية، وهو متخصص في الشؤون اليابانية.

ويدل هذا التعيين على عزم الرئيس "مون" تحسين العلاقات مع اليابان والتي تتعرض حاليا لتوتر بسبب قضية العمل القسري.

وكان نائب وزير الخارجية الجديد "تشو" قد شغل مناصب مختلفة في السفارة الكورية لدى طوكيو، كما خدم في منصبي مدير قسم الشؤون التجارية لشمال شرق آسيا، ومدير شؤون شرق آسيا، وعمل أيضا مترجما للغة اليابانية للرئيسين السابقين "كيم يونغ سام" و"كيم ديه جونغ".

والشيء المثير للاهتمام هو أن "تشو" لديه نظرته الخاصة بشأن قضية العمل القسري، حيث أكد في شهر ديسمبر من العام الماضي على ضرورة الاعتراف بما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 1965، والذي يقضي بأن تقدم اليابان ما قيمته 300 مليون دولار من التعويضات المالية وما قيمته 300 مليون دولار أخرى من الدعم المالي لكوريا الجنوبية مقابل تخلى سيول عن مطالبها بتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الاستعمار الياباني.

وفي الواقع، تدعى اليابان أن قضية التعويضات قد تم التخلص منها بتقديم 600 مليون دولار لكوريا الجنوبية بناء على الاتفاق الموقع في عام 1965، لكن كوريا الجنوبية تدعى أن حق المطالبة الفردية بالتعويضات مازال قائما.

والشيء الأخر المثير للاهتمام أيضا هو أن الحكومة الكورية أجرت اتصالات مع ضحايا العمل القسري للتعرف على إمكانية تأخير اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الكورية لبيع ممتلكات الشركات اليابانية الموجودة في كوريا الجنوبية، لكن ضحايا العمل القسري رفضوا طلب الحكومة.

وعلى كل حال، تشير هذه الاتصالات وتعيين مسؤول متخصص في شؤون اليابان في منصب نائب وزير الخارجية إلى أن الحكومة الكورية تحاول الآن إيجاد انفراجة لتحسين العلاقات مع اليابان.