توصيات مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي

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تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء الماضي بالإجماع توصيات مبادئ المنظمة بشأن الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس وزراء المنظمة.

ودعت هذه التوصيات التي قادت كوريا الجنوبية تبنيها، 43 دولة حول العالم إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع، وأكدت على ضرورة إفادة الذكاء الاصطناعي للجنس البشري والكرة الأرضية من خلال التآزر مع التنمية المستدامة والحياة السعيدة.

ونصحت المنظمة بأن يتم تطوير نظم الذكاء الاصطناعي بشكل يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وأن يتضمن آليات الأمن المناسبة لبناء مجتمع عادل ونزيه بحيث يتدخل الإنسان عند الضرورة. كما تنص التوصيات أيضا على وجوب ضمان إجراءات الإفصاح الشفافة للنظم التي تعمل بالذكاء الإصطناعي بحيث يتمكن المستخدمون من فهم النتائج وتدوينها عند استعمال تلك النظم.

وحثت المنظمة الحكومات على تشجيع القطاعات العامة والخاصة لاستثمار رؤوس أموالها في البحث والتطوير الموثوقين في نظم الذكاء الاصطناعي، والتعاون في تبادل المعلومات ووضع معايير دولية للإدارة المسؤولة والإشراف على الذكاء الاصطناعي.

وقد شارك في تبني التوصيات 42 دولة، بما فيها 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين وكولمبيا وكوستاريكا وبيرو ورومانيا.

وكانت كوريا الجنوبية قد لعبت دورا قياديا في تبني التوصيات، حيث ترأس نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكوري "مين وان كي" اجتماعات مجموعة الخبراء للذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكونة من 50 خبيرا يمثلون القطاعات الحكومية والأكاديمية والمالية والمدنية.

ولهذه التوصيات معنى خاص، نظرا لأنها الأولى من نوعها التي يتفق عليها المجتمع الدولي بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تكون هذه التوصيات معايير دولية لمستقبل التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات.