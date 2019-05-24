توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

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خفض معهد التنمية الكوري يوم الأربعاء الماضي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.6% إلى 2.4%، وهو ما يعد أقل من توقعات الحكومة بوصول معدل النمو إلى ما يتراوح بين 2.6% و2.7%، وأيضا توقعات البنك المركزي البالغة 2.5%، وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.6%.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى 2.4%.

وقال معهد التنمية الكوري في تقرير له إن الاقتصاد الكوري يعاني منذ فترة من انخفاض الاستثمارات والاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى الترجع في الصادرات بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب العالمي على أشباه الموصلات منذ بداية هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية تراجعا هذا العام بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وأن يصل معدل الزيادة في صادراتها إلى 2.3% فقط في العام القادم.

وتوقع التقرير أيضا أن ينخفض حجم الاستثمارات في المنشآت الإنتاجية بنسبة 4.8% ، وفي الإنشاءات بنسبة 4.3%. كما توقع أن يشهد حجم الاستهلاك المدني زيادة بنسبة 2.2% في هذا العام وبـ2.4% في العام القادم، نتيجة لتراجع معدل النمو الاقتصادي وسوء الظروف التجارية، وأن تشهد الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.7% هذا العام، و1.3% العام القادم.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي في تخفيض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الكوري إلى الظروف الاقصادية المتدهورة حول العالم، مشيرا إلى احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لظاهرة "المعدل المنخفض على المدى الطويل" والتي عانى منها العالم في أعقاب الأزمة المالية.

وأضاف أن الفضل في تسجيل معدل عال نسبيا من النمو الاقتصادي الكوري يرجع إلى زيادة حجم صادرات أشباه الموصلات، رغم أن موجة النمو المنخفض قد بدأت تسود الاقتصاد الكوري منذ فترة طويلة، والآن أصبحت كوريا تعاني من تراجع معدل النمو نتيجة لانخفاض حجم الصادرات من أشباه الموصلات. وتوقع التقرير أن يكون الوضع الاقتصادي الكوري أكثر قتامة في الربع الأخير من هذا العام أو النصف الأول من العام القادم.

وأوصى معهد التنمية الكوري الحكومة بانتهاج سياسات مالية ونقدية توسعية لضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال الاستجابة الاستباقية للانخفاض في الطلب داخل وخارج البلاد، بشرط ألا تؤثر هذه السياسات سلبيا على السلامة المالية للبلاد، كما أوصى بأن تستهدف السياسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل رفع الإنتاجية.