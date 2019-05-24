المنازعات التكنولوجية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد الكوري

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تتوسع المنازعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في المجالات التكنولوجية، حيث توقفت شركات المعلومات والاتصالات الأمريكية، بما فيها غوغل وإنتل وكوالكوم، عن تزويد شركة "هواوي" الصينية بمكونات الهواتف المحمولة، بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية "هواوي" إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التجارة معها، إلا بعد الحصول على تراخيص.

وفي هذا الصدد، ترى الشركات الكورية للاتصالات أنها لن تتعرض لتأثيرات سلبية كبيرة بسبب تلك المنازعات، لكنها ستراقب عن كثب التطورات والتأثيرات المحتملة.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد بدأ حربا تجارية مع الصين احتجاجا على سرقة بكين للملكيات الفكرية الأمريكية، حيث اتهم الصين بنهب الولايات المتحدة اقتصاديا باستخدام التقنيات التي سرقتها، وحث بكين على إحداث تغيير في سياساتها الصناعية والتجارية.

وكانت إدارة "ترامب" قد بدأت في الآونة الأخيرة تركيز قيودها على شركة "هواوي" الصينية التي تعتبر أكبر الشركات العالمية من حيث إنتاج أدوات الاتصالات، حيث قامت يوم السادس عشر من مايو الجاري بإدراجها، إلى جانب 68 شركة تابعة لها، ضمن ما يطلق عليه "قائمة الكيانات الخاصة"، في خطوة تمنع الشركة الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من أي شركات أمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أنه إذا طال أمد تلك المنازعات التكنولوجية بين واشنطن وبكين فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في قيام الصين بإنزال ستارها الحديدي الرقمي، وهو ما قد يؤدي بالتالي إلى انقسام العالم إلى جزءين في مجال صناعات المعلومات والاتصالات مثلما حدث خلال الحرب الباردة بين الشرق والغرب.

يذكر أن حصة شركة "هواوي" الصينية من إجمالي حجم مبيعات الشركات الكورية من أشباه الموصلات، بما في ذلك "سام سونغ" و"هاينكس"، تصل إلى أقل من 5%. لكن المراقبين يرون أنه إذا طال أمد المنازعات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين فسوف تتراجع أو تتأخر الطلبيات الصينية على المنتجات الإلكترونية، خاصة أشباه الموصلات من الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية.