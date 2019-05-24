المطرب ساي يعود بألبوم جديد في يوليو

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من المقرر أن يعود المطرب "ساي" صاحب أغنية "كانغ نام ستايل" إلى الساحة الغنائية في أوائل شهر يوليو القادم بألبوم جديد. وسيكون ذلك الألبوم تاسع ألبوم كامل للمطرب "ساي"، وسيتم الكشف عنه في حفل سيقام ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. كما سيكون ذلك الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدر ألبومه الكامل الثامن في شهر مايو عام 2017 ، ومنذ أن ترك شركة "واي جي" الترفيهية وقام بإنشاء شركة ترفيهية خاصة به.