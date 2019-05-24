منظمة الصحة العالمية تصنف رسميا إدمان ألعاب الفيديو ضمن الأمراض

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أدرجت منظمة الصحة العالمية إدمان ألعاب الفيديو رسميا ضمن قائمة الأمراض.

وقررت لجنة تابعة للمنظمة إدراج "اضطراب الألعاب" ضمن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي الجديد للأمراض، المسمى اختصارا بـ"آي سي دي -11" خلال اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للمنظمة، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية أول من أمس السبت.

الجدير بالذكر أن التصنيف الدولي الجديد "آي سي دي -11" يتضمن 55 ألفا من أنواع الأمراض، فيما تشمل المراجعة العاشرة "آي سي دي – 10" التي جرت على التصنيف الدولي للأمراض في عام 1990، إجمالي 14 ألفا و400 نوع من الأمراض.

وقد تم تصنيف "اضطراب الألعاب الإلكترونية" بشفرة "6 سي 51" على اعتبار أنه نوع من اضطرابات النمو العقلي والسلوكي والعصبي.

وبهذا، يتوجب على السلطات الصحية حول العالم إعداد الإحصاءات المتعلقة باضطراب الألعاب الإلكترونية والإعلان عنها، إلى جانب تخصيص ميزانية للوقاية منه وعلاجه.

ومن المقرر أن يبدأ سريان التصنيف الدولي الجديد المعدل "آي سي دي – 11" على جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في الأول من شهر يناير من عام 2022.

ولكن من المتوقع أن يتم تطبيق هذا التصنيف في كوريا الجنوبية والتعامل مع هذا الاضطراب كمرض رسمي اعتبارا من عام 2026، نظرا لأن "المراجعة الكورية لتصنيف الأمراض وأسباب الوفاة" سيتم تعديلها في عام 2025.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المرض المفترض تشمل ضعف التحكم في وقت الألعاب، وزيادة الأولوية الممنوحة للألعاب على اهتمامات الحياة والأنشطة اليومية الأخرى. ويشير الدليل الجديد إلى أنه من أجل تصنيفه كمرض، يجب أن يستمر هذا السلوك غير الطبيعي لمدة لا تقل عن 12 شهرا، لكنه أضاف أنه قد يتم تقليل تلك الفترة إذا كانت الأعراض شديدة.

وهناك آراء متباينة في كوريا بشأن تصنيف اضطراب الألعاب الإلكترونية بشفرة جديدة، حيث أعربت اتحادات الآباء والدوائر التعليمية والطبية عن ترحيبها بذلك التصنيف، فيما أعربت شركات الألعاب الإلكترونية عن اعتراضها، وتخطط تلك الشركات لتشكيل لجنة مشتركة بينها لمواجهة تطبيق التصنيف.

ومن جانبها، تخطط السلطات الصحية الكورية لتشكيل لجنة استشارية بين القطاعين الحكومي والخاص للتوصل إلى حل وسط بين المؤيدين والمعارضين.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار منظمة الصحة العالمية لإدراج "اضطراب الألعاب الإلكترونية" ضمن التصنيف الدولي الجديد للأمراض، تأثيرا سلبيا على صناعة الألعاب الكورية، التي يبلغ حجمها بضعة مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025.