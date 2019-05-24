اختبار قدرة الجيش الكوري على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب

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في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية للحصول على حق قيادة العمليات العسكرية من الولايات المتحدة، تخطط القوات الكورية الجنوبية والأمريكية لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة للتأكد والتقييم لقدرة الجيش الكوري الجنوبي على ممارسة حق القيادة في شهر أغسطس القادم.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمارسان حاليا حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب بشكل مشترك من خلال القوات الكورية الأمريكية المشتركة، حيث يقود قيادة القوات المشتركة قائد أمريكي وينوب عنه قائد كوري.

وفي حال إتمام نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية، فستمارس القوات الكورية وحدها حق هذه القيادة، حيث ستكون القوات الأمريكية التي سيتم إرسالها إلى كوريا الجنوبية في زمن الحرب تحت قيادة القوات الكورية.

إلى جانب هذا، سيخضع نظام الدفاع المشترك بين البلدين لتغيير حيث سيقود قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة قائد كوري، وينوب عنه قائد أمريكي.

كما سيتم إنشاء قيادات للقوات البرية والبحرية والجوية تابعة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة، حيث سيكون الجيش الكوري مسؤولا عن قيادتي القوات البرية والبحرية، فيما يتولى الجيش الأمريكي قيادة القوات الجوية.

ويعود تاريخ نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الكورية إلى القوات الأمريكية إلى عام 1950 الذي شاركت فيه قوات الأمم المتحدة في الحرب الأهلية الكورية تحت قيادة القوات الأمريكية.

وظلت قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب لدى قوات الأمم المتحدة حتى بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، ثم تم نقل حق القيادة إلى قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة عام 1978.

وفي اليوم الأول من شهر ديسمبر عام 1994، تم نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن السلام إلى القوات الكورية.

وقد نشأت فكرة نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا لأول مرة في اجتماع أمني كوري أمريكي عقد عام 2003، ثم تم التوصل إلى أول اتفاق بشأن نقل القيادة في اجتماع عقد في واشنطن بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 2007.

وبموجب هذا الاتفاق سيمارس الجيش الكوري حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب وحده اعتبارا من يوم السابع عشر من شهر أبريل عام 2012.

لكن تم تأخير موعد تنفيذ الاتفاق بسبب زيادة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، وفي شهر يونيو عام 2010، اتفق الرئيسان الكوري والأمريكي على تأجيل موعد نقل القيادة إلى اليوم الأول من ديسمبر عام 2015.

وفي اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية المشتركة الذي عقد في واشنطن في شهر أكتوبر عام 2014، تم وضع شروط مسبقة لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية ، وهي: استقرار الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ، وقدرة الجيش الكوري على مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى قدرة الجيش الكوري على قيادة عمليات الدفاع المشتركة مع الولايات المتحدة.