التقرير الأمريكي الأخير حول أسعار الصرف يصنف كوريا ضمن الدول الخاضعة للمراقبة

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استمر التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا حول أسعار الصرف في إدراج كوريا ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، بينما لم يدرح الصين ضمن قائمة الدول التي تتلاعب في أسعار الصرف.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الأمريكية ذات الصلة تقيم سياسات العملات الأجنبية للدول التجارية الرئيسية مع الولايات المتحدة بحيث تعد وزارة المالية الأمريكية تقريرا نصف سنوي للتقدم به إلى الكونغرس.

وتدرج التقارير الدول التي تتلاعب في أسعار الصرف ضمن قائمة الدول الخاضعة للتحليل العميق أو ما يسمى بالدول المتلاعبة في أسعار الصرف. وإذا تم إدراج الدول ضمن هذه القائمة فسوف تتعرض لعقوبات قوية بحيث يتم منع الشركات التابعة للدولة من دخول السوق الأمريكية. كما سيتم وقف الدعم المالي المقدم إلى الشركات الأمريكية التي تستثمر في هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك يتم تعزيز المراقبة على سياسات أسعار الصرف لهذه الدول بواسطة صندوق النقد الدولي.

أما الدول الخاضعة للمراقبة فتعني الدول التي تستحق تدقيقًا خاصًا رغم أنها لا تصل إلى درجة التلاعب مع أسعار الصرف. ويعد هذا نوعًا من التحذير رغم عدم وجود أي عقوبات ملموسة.

وكانت كوريا تنصف باستمرار ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة نتيجة لارتفاع الفائض في الحساب الجاري وارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة.

ويعتمد الاقتصاد الكوري اعتمادا كبيرا على الخارج ولهذا فإنه إذا تم إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول المتلاعبة مع أسعار الصرف، فسوف تتعرض لضربات كبيرة.

ويتميز التقرير الأمريكي في النصف الأول من هذا العام بزيادة عدد الدول الخاضعة للمراقبة وتعزيز مقاييس التقييم.

أولا: زاد عدد الدول الخاضعة للمراقبة من 12 دولة إلى 21 دولة. وفي السابق تم إدراج الدول حسب ترتيب أحجام التبادلات التجارية إلا أن في التقرير الأخير تم إدراج كل الدول التي تتجاوز أحجامها 40 مليار دولار.

أما مقاييس التقييم فهي ثلاثة شروط، وهي ميزان الحساب التجاري مع الولايات المتحدة، والحساب الجاري للدولة، ومدى التدخل في أسواق العملات الأجنبية. وفي حالة تحقق هذه الشروط الثلاث كلها، يتم إدراج الدولة في قائمة الدول المتلاعبة في أسعار الصرف. وبالنسبة لكوريا فقد استوفت شرطا واحدا فقط في العام الماضي، وهو تسجيل الفائض في الحساب التجاري بنسبة 4.7 % من إجمال الناتج المحلي.