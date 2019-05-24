فوز فيلم الطفيلي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي





فاز الفيلم الكوري "الطفيلي" للمخرج الكوري العالمي "بونغ جون هو" بجائزة السعفة الذهبية في الدورة الثانية والسبعين في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، حيث أصبح أول فيلم كوري يحصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

كما حصل المخرج "بونغ جون هو" على دعوة من مهرجان "كان" خمس مرات، وفاز بجائزة في مشاركته الخامسة هذه المرة، في نهاية المطاف. وأصبحت أول جائزة يفوز بها المخرج "بونغ" في مهرجان "كان" هي أفضل جائزة فيه، حيث إن مهرجان "كان" يعد من أحد أكبر المهرجانات السينمائية ذات المكانة العالية جدا عالميا، وجائزة السعفة الذهبية تُسلم إلى أفضل عمل سينمائي في العام.

وفي هذا الصدد قال المخرج "بونغ" إنه لم يُعد أي كلمة من قبل، واحمرت عيناه بسبب الفرحة والمفاجئة والسعادة، وأرجع هذا الشرف الكبير إلى من ساهموا في إنتاج فيلم "الطفيلي"، وسلم الميكروفون إلى الممثل "سونغ كانغ هو" الذي قام ببطولة الفيلم. وقال الممثل "سونغ" الذي ظهر في عدة أفلام للمخرج "بونغ" ويعتبر ممثلا يقدم إلهاما إلى المخرج "بونغ"، إنه يُرجع هذا الشرف الكبير إلى جميع الممثلين الكوريين الكرام الذين يعلمونه الصبر والحكمة والحماس، ثم نقل الميكروفون إلى المخرج "بونغ".

وقال المخرج "بونغ" إنه كان ولدا ساذجا صغير القلب ومجنونا بالسينما، واعتزم عندما كان في الثانية عشرة من عمره أن يصبح مخرجا سينمائيا، ولم يتخيل حتى ولو مرة واحدة، ذلك اليوم الذي يتسلم فيه هذه الجائزة الكبرى.





وبعد أن فاز فيلم "شعر" للمخرج "لي تشانغ دونغ" بجائزة أفضل سيناريو في عام 2010، شاركت أفلام للمخرجين الكوريين في المجالات التنافسية في مهرجان "كان"، بمن فيهم المخرج "إيم سانغ سو"، و"هونغ سانغ سو"، لكنها لم تنجح في الفوز.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم الطفيلي تم بيعه إلى مائة واثنتين وتسعين دولة مسبقا قبل الإعلان عن فوزه، وهو ما يعد أكبر إنجاز في تاريخ السينما الكورية، حيث تجاوز فيلم "الخادمة" للمخرج "بارك تشان ووك" الذي تم بيعه إلى مائة وست وسبعين دولة. ومن المتوقع أن يزداد اهتمام الناس بفيلم "الطفيلي" بعد فوزه بالجائزة.