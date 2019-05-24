افتتاح مهرجان الرمال على شاطئ هيه وون ديه في مدينة بوسان

ⓒ YONHAP News

قدوم فصل الصيف تم افتتاح مهرجان الرمال على شاطئ "هيه وون ديه" حيث يقام المهرجان كل عام على شاطئ "هيه وون ديه" بعد أن أقيم هذا المهرجان للمرة الأولى في عام 2005 ضمن المناسبات التذكارية لعقد اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة بوسان.

يذكر أن هذا المهرجان يعتبر الوحيد الذي تقوم مادته على الرمال على مستوى العالم، ولذلك أصبح مهرجانا مشهورا يمثل مدينة "بوسان" ثاني أكبر مدينة في كوريا.

ويقام المهرجان هذا العام بشكل أكبر حجما تحت عنوان "الموسيقى تلتقي بالرمال"، حيث تم عرض عشرين عملا رمليا بمشاركة أربعة عشر فنانا عالميا من ثماني دول تضم كوريا. كما تم عمل تماثيل رملية تعبر عن الموسيقيين والمطربين العالميين، بمن فيهم الموسيقار الكلاسيكي الألماني العظيم "بيتهوفن"، وفرقة "كوين queen" التي تعد أسطورة في موسيقى البوب، والمطرب الكوري الراحل "كيم كوانغ سوك"، والمطرب الكوري العالمي "ساي". وبالإضافة إلى ذلك، تم صنع تمثال رملي كبير الحجم يعبر عن المطرب الكوري المشهور "جو يونغ بيل" على خلفية جسر "كوانغ آن"، وكان من الممكن الاستمتاع إلى أغنيته "ارجع إلى ميناء بوسان".