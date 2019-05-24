منطقة جونغ نو وجبل نام سان من بين الأماكن الأكثر تفضيلا للسياح الأجانب

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صدر تقرير عن مجلة لأبحاث مدينة سيول بعنوان "تحليل خصائص المعالم السياحية الأكثر تفضيلا بين السياح الأجانب الزوار لسيول استفادة من البيانات الضخمة في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أظهرت نتيجة التقرير أن عدد الصور عن سيول التي رفعها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الذين يقدر أنهم زاروا سيول للسياحة خلال ثلاث سنوات، من أول عام 2015 إلى آخر عام 2017، يبلغ 39 ألفا و175 صورة.

وبعد تحليل المعلومات عن المواقع الجغرافية للصور ووقت التصوير، والمعلومات عن الذين رفعوها مثل اسم المستخدم ومكان إقامته، تبين من خلال خوارزمية التقسيم المكاني للتطبيقات المعتمدة على الكثافة، أنه يوجد 11 مكانا سياحيا مفضلا بين السياح الأجانب. ونتيجة لذلك، اتضح أن أكثر الأماكن التي تم تصويرها في سيول هي منطقة "جونغ نو" وجبل "نام سان" بنسبة 54.5%.

وفيما يخص هاتين المنطقتين، فإن المعالم السياحية التي حظيت بشعبية تقليديا هناك ظلت تجذب اهتماما هائلا من السياح الأجانب، بما فيها قصر "كيونغ بوك"، وقصر "تشانغ دوك"، وشارع "إين سا"، وحي "سام تشونغ"، وحي "ميونغ دونغ"، فضلا عن برج جبل "نام سان".

وجاءت في المركز الثاني منطقة "سين تشون" و"هونغ ديه" التي تقع بالقرب من جامعات "يون سيه"، و"إي هوا" للبنات، و"هونغ إيك"، ويوجد فيها الكثير من محالات الملابس والمطاعم والمقاهي والبارات الأنيقة. وتلتها القاعة التذكارية للحرب الكورية، ثم المتحف الكوري الوطني، ومنطقة محطة "سام سونغ" ومعبد "بونغ وون" البوذي، ومجمع كويكس مول.

أما عن لجنسيات الأجانب حسب القارات الذين يفضلون هذه الأماكن، فإن منطقة "جونغ نو" وجبل "نام سان" مفضلة بين جميع السياح. بينما اتضح أن السياح الآسيويين يفضلون أكثر منطقة "سين تشون" و"هونغ ديه"، والسياح الأمريكيين يفضلون القاعة التذكارية للحرب الكورية، أما السياح الأوروبيون فيفضلون منطقة "إي تيه ون" ومحطة "كانغ نام".