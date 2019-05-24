القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى مخالفة كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن

ⓒYONHAP News

تتتالت سلسلة من التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في دلالة على وجود الاختلافات في الآراء داخل الحكومة الأمريكية. وبدت تزداد حدتها يوما بعد يوم.

تأكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شانوهون" على أن المقذوفات الكورية الشمالية الأخيرة بمثابة صواريخ قصيرة المدى وهي مخالفة لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. وتصريحاته هذه تختلف تماما عن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وقد سبق لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتن" أن أشار في تعقيبه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى.

تبدو الصورة كأنه إذا أدلى مساعد بتصريحات قوية، رفضها رئيسه ثم قلب مساعد آخر تصريحات الرئيس.

جاءت تصريحات المستشار "بولتن" التي أكد فيها مخالفة الصواريخ البالستية الكورية الشمالية لقرارات مجلس الأمن في اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر. ولكن رفض تلك التصريحات الرئيس ترامب عبر تغريدة له يوم السادس والعشرين وفي مؤتمر صحفي له يوم السابع والعشرين حيث قال إن المقذوفات الورية الشمالية كانت سلاحا صغيرا ويختلف في الرأي عن مخالفة كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن. وإذا بالقائم بأعمال وزير الدفاع "شانوهن" قد قلب تصريحات ترامب يوم التاسع والعشرين منه.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أقدمت على عملين استفزازين عبر إطلاق مقذوفات يومي الرابع والتاسع من هذا الشهر. ولم يثر إطلاقها يوم الرابع جدلا كبيرا بحيث ذكر الجانبان الكوري الجنوبي والأمريكي كلهما أنها مجرد مقذوفات سعيا للحفاظ على محرك الحوار.

غير أن عملية الاطلاق في التاسع من هذا الشهر، شكلت استفزازا ثانيا وواضحا وبالرغم من أن الجانبين لم يرغبا في استخدام مصطلح الصواريخ البالستية على اعتبار أن الخطوة تستوجب اتخاذ إجراءات مضادة مما سيضعف مسار الحوار.

و ظل "شانوهن" معروفا باخلاصه لتعليمات الرئيس ترامب خلافا لوزير الدفاع السابق

" ماتيس". فيما ظل وزير الخارجية "مايك بومبيو" يكرر موقفه الأساسي وغير الواضح مشيرا الى أن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية عبارة عن مخالفة لعقوبات الأمم المتحدة مؤكدا تمسكه بالمسار الدبلوماسي.

وتمضي الصحافة الأمريكية في التحليل بأن الوزير "بومبيو" يقف في موقف الوسط بين المستشار "بولتن" والرئيس"ترامب" في مؤشر على وجود إختلافات كبيرة داخل الحكومة الأمريكية.

نتيجة لذلك لا يمكننا أن نتوقع أن يذهب الموقف الأمريكي من القضية النووية الكورية الشمالية إلى أي اتجاه كان.