كيم سونغ جين: الطالب الكوري المحب للغة العربية والعالم العربي





يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم طالبًا كوريًّا متخصصًا في اللغة العربية في المرحلة الجامعية والماجستير، معنا اليوم السيد "كيم سونغ جين"، واسمه العربي "داود".

يتحدث إلينا "داود" عن بدايته مع اللغة العربية في عام 2011، عندما بدأ يدرس اللغة العربية، استعدادًا لامتحان القبول الجامعي في الثانوية الكورية. وتناول بالتحليل أسباب الإقبال الكبير للطلاب على دراسة اللغة العربية، كلغة ثانية، رغم قلة عدد المدارس التي تقوم بتدريسها.

كما حكى لنا "داود" زيارته إلى القاهرة في عام 2016 وإلى الرياض في عام 2017 وذلك في شهر رمضان المبارك، وتحدث عن الجوانب المميزة لشهر رمضان في الدول العربية ولكن بعيون كورية، حيث لفت نظره حسن الضيافة خصوصًا في وقت الإفطار وصلاة المغرب.

شارك "داود" أيضًا مرتين في مسابقات التحدث والإلقاء باللغة العربية، التي تمت إقامتها تحت رعاية الملحقية الثقافية السعودية في سيول، في عام 2015 حيث حصل على المركز الثامن، ثم في عام 2018 حيث حصل على المركز الثاني.

تابعوا معنا المزيد من الأسئلة التي وجهناها إلى ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: "لقاء الجمعة".