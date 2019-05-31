ظهرشريط فيديو حول اللقاء مع فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية على الشاشة الرئيسية لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت مثيرا اهتمام عدد كبير من المتابعين

و يرصد هذا الفيديو الذي تستغرق مدته دقيقة واحدة نشاط الفرقة في فعالية منظمة اليونسيف للأمم المتحدة بحيث يمكن عبرالشريط الاستماع إلى دعوة الفرقة الى مساعدة الأطفال الذين يتعرضون للعنف.

وفي هذا الفيديو قال عضو الفرقة "جي مين" إن أعضاء الفرقة يتمنون أن يكونوا سببا في اسعاد الاخرين مما دفعهم إلى القيام بعمل خيري.

و الجدير بالذكر أن فرقة بي تي أس كانت قد ألقت كلمة في فعالية "الجيل اللانهائي" التي جرت في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي.