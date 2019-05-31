المركز الثقافي الكوري في مصر يقيم حفل إفطار

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استضاف المركز الثقافي الكوري الإثنين الماضي، جمعا من دارسي اللغة الكورية وخريجي الجامعات الكورية في حفل إفطار جماعي بمقره بالدقي.

وفي كلمته أعرب مدير المركز "يانغ سانغ كون " عن سعادته بلقاء طلبة معهد سيجونغ المهتمين بالثقافة الكورية، مشيرًا إلى أن حفلات الإفطار في شهر رمضان من الفعاليات المحببة إلى قلبه، لأنها تجسد روح المشاركة والوئام.

وأكد مدير المركز على الدور الذي ينهض به خريجي الجامعات، الذين حصلوا على منحة الحكومة الكورية للدراسات العليا والبكالوريوس، في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وقد جمعت مائدة الإفطار بين تشكيلة متنوعة من الأطعمة المصرية ومن أبرزها المحشي بالإضافة إلى بعض الأصناف الكورية مثل البلوجوجي والكيمتشي.

وقبيل الإفطار استمع الحضور إلى بعض تجارب الدراسين في كوريا بالإضافة إلى استعراض أهم المنح الدراسية وكيفية التقدم لها.