الدورة ال12 لمهرجان الثقافة العربية في يونيو القادم





من المتوقع أن تشهد البلاد مهرجانا يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالثقافة العربية في شهر يونيو القادم.

ستقام الدورة الثانية عشرة لمهرجان الثقافة العربية برعاية المؤسسة الكورية العربية في مركز "سيجونغ " الثقافي بسيول يوم الثامن والعشرين من الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يعد المهرجان الوحيد في البلاد الذي يقدم مختلف صور الثقافة العربية من خلال تنظيم العروض والمعارض الفنية.

ومنذ عام ألفين وثمانية اختارت المؤسسة بعض الدول العربية ودعت الفنانين الممثلين لها إلى البلاد من أجل تقديم ثقافة العروض العربية التي يصعب على الكوريين معايشتها في الأوقات العادية.

ويمكن لزوار مهرجان هذا العام اللقاء مع عدد من الموسيقيين العرب الذين يلاقون رواجا كبيرا على خشبة المسرح الدولية من خلال أنواعهم الموسيقية المتقاطعة المتميزة باستخدام الموسيقى العربية التقليدية.

ومنهم فرقة الجاز الثلاثية "طارق يمني" الذي يتمتع بإشادة عشاق الجاز في العالم من خلال ترجمة الإيقاعات العربية إلى لغة الجاز، والمطربة وكاتبة الأغاني المغربية "أوم" التي تتمتع بشعبية كبيرة اعتمادا على موسيقاها التي تجمع الجاز وموسيقى الإنجيل وموسيقى السول (الروحية) والتي نشأت من الخلفية الموسيقية العربية والافريقية حتى أطلق عليها اسم "سفيرة الثقافة المغربية".

يذكر أن الفنان "طارق يمني" المسؤول عن لعب البيانو في ثلاثي "طارق يمني" درس موسيقى الجاز بمفرده في سن تسعة عشر عاما بحيث دخل قطاع الجاز بشكل مبهر من خلال الفوز بلقب مسابقة ثيلونيوس مونك الدولية للجاز في عام 2010.

كما أنه شارك مع كبار عازفي الجاز في يوم الجاز الدولي التاريخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2012. ومن ناحية أخرى، أنشأت الفنانة "أوم" عالما خاصا لها من خلال خلط التراث الحساني الصحراوي بإيقاعاته المحلية، وموسيقى السول الأميركية بما فيها من عناصر الغوسبل والجازنبيلة.

خاصة امتاز ألبومها "روح المغرب" الصادر سنة 2013، بتوليفة غنائية فريدة تعبر عن الثراء الفني المحلي وقدرته على مجاورة ألوان وإيقاعات موسيقية عالمية لتصبح اليوم من أشهر الفنانين الموسيقيين ومن أهم الفنانات المعاصرات في الدول العربية في آن واحد.