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أثبتت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية العالمية مكانتها القوية في الدول العربية أيضا.

أجرت شركة "إيريس انترناشونال ترايد" مسحا للتعرف على مدى شعبية العلامات التجارية الكورية بين المستهلكين في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة التي اتخذت من الكويت مقرا لها عبارة عن منصة متخصصة في بيع المنتجات الكورية لتكون الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط.

وطبقا لنتيجة المسح، احتلت الفرقة "بي تي إس" المركز الأول بين مختلف الفرق الكورية ثم تلتها فرق "إكسو" و"سوبرجونير" و"بلاك بينك" و"غات سيفن" بترتيب.

وفي مجال العلامات التجارية لمستحضرات التجميل احتلت ماركة "ذا فيس شوب" المركز الأول ثم تلتها " ناتشور ريبوبليك" و"إيطويد هاوس " و"ميشا" و"إينسبري".

يذكر أن هذا المسح جرى من التاسع وحتى الثامن عشر من هذا الشهر بحيث شارك فيه ألف وثمانمائة وواحد وستون من الرجال والنساء من قاطني الدول العربية بما فيها الكويت والسعودية والإمارات.