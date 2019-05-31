كيا تنظم تبرعات بأحذية كرة القدم من أجل الأطفال في معسكر زعتر

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نظمت شركة كيا الكورية للسيارات بالتعاون مع مؤسسة الأطفال التابعة لاتحاد رابطات كرة القدم الأوروبية حملة من التبرعات بأحذية كرة القدم من أجل مساعدة الأطفال في معسكر زعتر للاجئين في الأردن.

يقال إن هذه الحملة نظمت خلال فترة الدوري الأوروبي التي تراعيها الشركة الكورية بحيث جمعت الشركة تبرعات من أحذية كرة القدم من عشاقها من الرجال والسيدات وهي متجولة في ثمان مدن أروبية بما فيها جنيف ولندن وبرلين وباريس وموسكو.

حتى الآن جمعت أكثر من سبعمائة زوج من أحذية كرة القدم وتنوي تقديمها إلى اللاجئين في المعسكر بعد نهائي الدوري الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن لاعب كرة القدم المشهور " ديكو " الذي كان يمارس الرياضة في مختلف فرق كرة القدم الأوروبية المحترفة التقى بممثلي معسكر زعتر للتبرع بالأحذية قبل أن يعلب نهائي الدور الاوروبي لهذا العام.

وقال مسؤول في شركة كيا إن أحذية كرة القدم تعد من منتجات الدعم الجديدة بالمقارنة مع الملاعب وكرات القدم متطلعا إلى أن يساعد هذا النوع من التبرعات الأطفال اللاجئين على تنمية أحلامهم في بيئة أفضل.