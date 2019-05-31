تنظيم دورة تدريبية حول مهارة ترجمة المؤلفات الأدبية بين الكورية والعربية

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ومن السابع عشر وحتى السادس والعشرين من شهر يونيو القادم ستنظم المؤسسة الكورية لترجمة المؤلفات الأدبية دورة تدريبية خاصة حول مهارة الترجمة بين اللغتين الكورية والعربية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة ستنظمها لأول مرة من أجل تدريب مترجمي الكورية والعربية على ترجمة المؤلفات الأدبية. وتتضمن الدورة عشرة محاضرات خاصة لترجمة الأعمال الأدبية الكورية إلى العربية بإشراف بعض الخبراء والقيام بعمل الترجمة المشترك مع الأدباء الكوريين إلى جانب محاضرتين خاصتين عن الأدب الكوري الحديث والقديم.

من المتوقع أن يشارك في هذه الدورة العديد من الطلب المصريين من دارسي اللغة الكورية وأدبها في مصر على مرحلتي الماجستير والدكتورة. ونثق بأن هذه الدورة ستساهم في تربية الجيل الجديد من المترجمين الكوريين والعرب.