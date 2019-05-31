فوز فيلم طفيلي للمخرج الكوري بونغ جون هو بجائزة السعفة الذهبية

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فاز فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون هو" بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي الثاني والسبعين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم كوري جنوبي بجائزة المركز الول في أحد المهرجانات السينمائية الثلاثة الكبرى العالمية ، منذ فوز فيلم "بيتا" للمخرج الكوري الآخر "كيم كي دوك" بجائزة الأسد الذهبي ، في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 2012.

ويتحدث فيلم "طفيلي" عن الفوارق الاجتماعية في كوريا الجنوبية من خلال معالجة ظروف أسرتين، الأولى غنية والثانية فقيرة. ونال هذا الفيلم إعجاب جمهور "كان"، الذي صفق طويلا له بعد انتهاء عرضه في المهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان "كان" السينمائي الذي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم قد تم تأسيسه عام 1946 ، ويقام كل عام في شهر مايو في مدينة "كان" الواقعة جنوب فرنسا.

ويتميز المهرجان بتنوع جوائزه، منها جائزة الصعفة الذهبية، والجائزة الكبرى ، وجائزة لجنة التحكيم ، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل ، وجائزة أفضل ممثلة.

ويرجع تاريخ العلاقات بين صناعة الأفلام الكورية ومهرجان "كان" السينمائي إلى عام 1984 والذي تم فيه لأول مرة دعوة فيلم كوري إلى المهرجان.

وبعد مرور 16 عاما على هذه الدعوة ، شارك فيلم "تشون هيانغ" للمخرج الكوري "ليم كوان تيك" في المهرجان ولأول مرة في فئة المنافسة ، لكنه لم يتمكن من الفوز بجائزة.

وبعد عامين ، أي عام 2002 ، استطاع المخرج الكوري "ليم" الفوز بجائزة أفضل إخراج بفيلمه "تشوي هوا سون" ليكون أول فائز كوري في فئة المنافسة ضمن مهرجان "كان".

وفي عام 2004، فاز المخرج الكوري الآخر "بارك تشان أوك" بجائزة لجنة التحكيم بفيلمه "أولد بوي" ، ونالت الممثلة الكورية "تشون دو يون" جائزة أفضل ممثلة عام 2007 ، كما نال المخرج الكوري "بارك تشان أوك" جائزة لجنة التحكيم بفيلمه "خفافيش" عام 2009.

وفي عام 2010، فاز المخرج الكوري "لي تشانغ دونغ" بجائزة أفضل سيناريو بفيلمه بعنوان " الشعر".

ويرى عدد من نقاد الأفلام أن المخرج الكوري "بونغ" نجح في فيلمه "طفيلي" في المزج بين ما هو اجتماعي وفكاهي وحتى سياسي ، كما أنه كشف للجمهور الجزء الاجتماعي غير المرئي في المجتمع الكوري.

ولفوز الفيلم الكوري بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي معنى خاص نظرا لأن كوريا تصادف هذا العام الذكرى المئوية للأفلام الكورية.