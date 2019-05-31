قرار منظمة الصحة العالمية لتصنيف إدمان ألعاب الفيديو ضمن الأمراض

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قررت منظمة الصحة العالمية إدراج اضطراب ألعاب الفيديو رسميا على قائمة الأمراض.

جاء هذا القرار ضمن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي الجديد للأمراض، المسمى اختصارا ب"آي سي دي – 11" خلال اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للمنظمة، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية يوم الخامس والعشرين من مايو الماضي.

وأصبحت هناك آراء متباينة في كوريا حيث أعربت وزارة الصحة والرفاهية واتحادات الآباء والدوائر التعليمية والطبية عن ترحيبها بذلك التصنيف ، فيما أعربت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة وشركات الألعاب الإلكترونية عن اعتراضها.

وقامت شركات الألعاب الإلكترونية يوم الاثنين الماضي بتشكيل لجنة مشتركة بينها لمواجهة تطبيق التصنيف، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الحكومة من تعديل المراجعة الكورية وتقطيقها دون إجماع عام ، مشيرة إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية ستقود الثورة الصناعية الرابعة.

وقد تم تصنيف "اضطراب الألعاب الإلكترونية" بشفرة "6 سي 51" على اعتبار أنه نوع من اضطرابات النمو العقلي والسلوكي والعصبي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المرض المفترض تشمل ضعف التحكم في وقت الألعاب، وزيادة الأولوية الممنوحة للألعاب على اهتمامات الحياة والأنشطة اليومية الأخرى، واستمرار هذا السلوك غير الطبيعي لمدة لا تقل عن 12 شهرا.

ومن المقرر أن يبدأ سريان التصنيف الدولي الجديد المعدل " آي سي دي -11" على 194 دولة عضوة في منظمة الصحة العالمية في الأول من شهر يناير من عام 2022.

ولكن من المتوقع أن يتم تطبيق هذا التصنيف في كوريا الجنوبية والتعامل مع هذا الاضطراب كمرض رسمي بدءا من عام 2026 بعد اتخاذ الإجراءات المحلية ، وذلك نظرا لأن "المراجعة الكورية لتصنيف الأمراض وأسباب الوفاة" سيتم تعديلها في عام 2025.

وفي الواقع، يثير تصنيف اضطراب الألعاب الإلكترونية ضمن قائمة الأماض جدلا حادا على مستوى العالم ،حيث أصدرت 9 اتحادات ومنظمات عالمية لصناعة الألعاب الإلكترونية بيانا مشتركا يوم الاثنين الماضي طالبت فيه منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في هذا التصنيف ، مشيرة إلى أن المنظمة قد توصلت إلى قرار أحادي الجانب على الرغم من أن الأبحاث حول هذه القضية لا تزال جارية.

على كل حال، من المتوقع أن يؤثر تصنيف إدمان ألعاب الفيديو على قائمة الأمراض تأثيرا سلبيا على صناعة الألعاب الإلكترونية في كوريا الجنوبية حيث ستعاني هذه الصناعة من الركود على المدى الطويل , وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليل الوظائف فيها.

وطبقا لتقرير بحثي أخير، سيتسبب قرار منظمة الصحة العالمية لإدراج اضطراب الألعاب الإلكترونية ضمن التصنيف الدولي الجديد للأمراض في معاناة شركات الألعاب الإلكترونية الكورية من الخسائر المادية التي يبلغ حجمها بضعة مليارات دولار ، خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025.