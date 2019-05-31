تجنب الولايات المتحدة إدراج كوريا الجنوبية على قائمة الدول المتلاعبة بأسعار الصرف

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تجنبت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي للكونغرس يوم الثلاثاء الماضي إدراج 9 دول ، منها الصين واليابان وكوريا الجنوبية ، على قائمة الدول المتلاعبة بأسعار صرف عملاتها.

وأضافت الوزارة 5 دول على قائمة المراقبة ، هي إيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا لتنضم إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا ، فيما تم حذف كل من الهند وسريسرا من القائمة.

وقدرت الوزارة الأمريكية الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية لضمان الشفافية لسياساتها الخاصة بصرف عملتها ، مشيرة إلى أنه سيتم حذف كوريا من قائمة المراقبة إذا تم الحفاظ على شفافيتها حتى يحين الوقت لإصدار تقريرها القادم.

وامتنعت الوزارة الأمريكية من وصف الصين بأنها دولة متلاعبة بالعملة، على الرغم من أنها أشارت إلى أن حالة من نقص الشفافية تظل تسود صرف العملة للصين بسبب تدخلها في سوق الصرف ، وأن الآليات غير السوقية والرقابة الحكومية تشهد زيادة مستمرة في الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الجديد قد رفع عدد الدول المتهمة بالتلاعب بأسعار صرف عملاتها إلى 21 دولة بعد أن كان 12 دولة في التقرير السابق، وذلك من خلال تعزيز المعايير الثلاثة التي تستخدمها الوزارة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة.

والمعايير الثلاثة هي وحود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر إحادي الجانب في العملة.

بموجب المعايير المعززة ، يتم تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة إذا تجاوز حجم فائضها التجاري مع الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال عام مضى، وتجاوز كل من حجم فائضها في ميزان المدفوعات وحجم شرائها الصافي من العملات الأجنبية، 2% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام مضى.

وبلغ حجم الفائض التجاري لكوريا الجنوبة في العام الماضي 17.9 مليار دولار ، أي أقل بقليل من المعيار ، بينما بلغ حجم فائضها في ميزان المدفوعات 4.7% من ناجتها المحلي الإجمالي ، أي أكثر من المعيار خلال عام مضى.

وفي حال تجاوز الأحجام التجارية لدولة ما المعايير الثلاثة المحددة ، فيتم تنصيفها كمتلاعب بصرف العملة. وإذا قلت أحجامها التجارية عن المعيرين من المعايير الثلاثة فيتم إدراجها ضمن قائمة المراقبة.

كما من الممكن إدراج دولة تحقق فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة على قائمة المراقبة.

وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز شفاقية سوق الصرف في كوريا الجنوبية ، قررت الحكومة الكشف عن حالة تدخلها في سوق الصرف كل 6 أشهر خلال هذا العام، وكل 3 أشهر اعتبارا من العام القادم.