إقالة دبلوماسي كوري سرب محتوى مكالمة هاتفية بين الرئيسين الكوري والأمريكي

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قررت وزارة الخارجية الكورية إقامة دبلوماسي سرب محتوى مكالمة هاتفية جرت يوم السابع من مايو الجاري بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب".

وكان نائب البرلمان "كانغ هيو سانغ" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم التاسع من مايو وكشف عن محتوى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الكوري والأمريكي حيث قال "كانغ" إن الرئيس "مون" طلب خلالها من نظيره "ترامب" زيارة كوريا الجنوبية فور انتهاء زيارته لليابان التي كان من المقرر تنفيذها خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من مايو.

وأضاف النائب "كانغ" أن "ترامب" رد على طلب الرئيس "مون" قائلا إنه يكفي أن ينزل في كوريا الجنوبية لبعض الوقت في طريق عودته للولايات المتحدة ، وأنه يجب أن يغادر كوريا فور التقائه بالرئيس "مون" بسبت جدول أعماله المزدحم.

وقال "كانغ" إن الرئيس "ترامب" قد عرض اقتراحا لإجراء لقاء مع الرئيس "مون" في قاعدة أمريكية في كوريا الجنوبية، وردا على ذلك، أكد الرئيس "مون" على ضرورة زيارة "ترامب" لكوريا الجنوبية على اعتبار أن هذه الزيارة ستكون رسالة موجهة لكوريا الشمالية.

وفي هذا الصدد، كذبت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" صحة تصريح النائب "كانغ" قائلة إنه لم يتم تحديد أي شيء يتعلق بزيارة "ترامب" لكوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة "كو" إن قيام النائب "كانغ" بالكشف عن محتوى المكالمة الهاتفية يخالف المعايير الدبلوماسية ، ووصفت تصريح "كانغ" بأنه ادعاء غير مسؤول ولا أساس له من الصحة.

وأضافت أن الرئيسين الكوري والأمريكي قد اتفقا من حيث المبدأ على زيارة "ترامب" لكوريا الجنوبة ، واتفقا أيضا على أن يتم تحديد تفاصيل متعلقة بموعد وجدول أعمال الزيارة من خلال مجلسي الأمن القومي الكوري والأمريكي لاحقا.

ومن جهتها، بدأت وزارة الخارجية إجراء تحقيقات للتعرف على من سرب محتوى المكالمة الهاتفية واكتشفت أن دبلوماسيا كوريا في السفارة الكورية في واشنطن هو الذي ارتكب تسريب المحتوى حيث قررت الوزارة أخيرا إقالة ذلك الدبلوماسي.

وتبعت الحكومة اتهامات جنائية لكل من الدبلوماسي ونائب البرلمان "كانغ" ، وقرر الحزب الديمقراطي الحاكم توجيه مناشدته ضد النائب "كانغ" إلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس "مون جيه إين" إن تسريب المعلومات يمثل نوعا من الإبلاغ عن المصالح العامة معربا عن الاستياء العميق تجاه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

ومن جانبه، قال الحزب المعارض الرئيسي إن قيام النائب "كانغ" بالكشف عن محتوى المكالمة الهاتفي كان نوعا من الكشف عن المصلحة العامة وولضمان حق الشعب في المعرفة.