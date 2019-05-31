ثقافة السفر في كوريا الشمالية

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يعرف شهر مايو في كوريا الجنوبية بشهر الأسرة.حث تقام حلاللهمجموعة متنوعة من الأحداث والمهرجانات في جميع أنحاء البلاد في هذا الشهر الجميل ، عندما يكون الطقس مثاليا للأنشطة الخارجية.و ليس من المستغرب ، في عطلات نهاية الأسبوع طوال هذا الشهر ان تتككون الطرق السريعة الرئيسية والطرق السريعة مزدحمة بالسيارات التي تقل الأشخاص الذين يسافرون عبر الطريق.و لا يمكننا إلا أن نتساءل عما إذا كان الناس في كوريا الشمالية يستمتعون بالسفر أيضًا. نتحدث في نسخة اليوم من "داخل كوريا الشمالية" ، عن ثقافة السفر في الشمال.





البروفيسور "جونغ أون –تشان" من معهد تعليم التوحيد :

بشكل أساسي ، ينبغي أن تسمح حرية التنقل أو الحق في السفر للناس بالذهاب إلى أي مكان يريدونه دون أي قيود. لكن المواطنين في كوريا الشمالية بشكل عمومي لا يستطيعون السفر بحرية في جميع أنحاء البلاد.و يتعين أولاً منح أولئك الذين يرغبون في دخول عاصمة بيونغ يانغ رقم موافقة خاصة ثم شهادة سفرتشمل . الأجزاء المحظورة الأخرى و هي المناطق الشمالية المتاخمة للصين والمناطق الجنوبية المتاخمة لكوريا الجنوبية ، بما في ذلك كيسونغ. أولئك الذين يأملون في السفر إلى تلك المناطق لأسباب شخصية ، مثل زيارة أقاربهم ، ينبغي عليهم أيضًا الحصول على الرقم الخاص والشهادة .





ينص دستور كوريا الشمالية على تمتع المواطنين بحرية الإقامة والسفر. ولكن الواقع مختلف تماما.حيث لا يمكن لمواطني كوريا الشمالية السفر بحرية حتى داخل بلادهم ، ناهيك عن السفر إلى الخارج ، لأن السلطات تسيطر على حركة الأشخاص بأشكال مختلفة مثل أمر السفر وتسجيل الإقامة وفي حال انتهك شخص ما أمر السفر ، على سبيل المثال ، فإنه يخضع لغرامة أو عمل بدون أجر لمدة تقل عن ثلاثة أشهر بموجب القانون الإداري. هناك فقرة في القانون تخوّل لمنظمة أمنية أن تقمع على أي فعل ينتهك أمر السفر وتسجيل الإقامة .





ولا يمكن للمواطنين السفر إلى منطقة أخرى إلا عند إصدار شهادة سفر.مايجعل من العدل القول أنه لاوجود لحرية الحركة في كوريا الشمالية .





البروفيسور "جونغ " :

شهادة السفر هي ربع حجم ورقة بحجم "إيه 4" تتم كتابة عبارة "رحلة عمل" أو "رحلة" على الشهادة. كما أنها تحتوي على اسم المسافر ، وتاريخ الميلاد ، والعنوان ، ووجهة السفر ، وفترة السفر ، وطوابع إذن الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها. الشهادة ، في الواقع تمثل ، وسيلة للسيطرة على حركة الناس. حتى إذا حصلوا على إذن بالسفر إلى مناطق أخرى ، فينبغي عليهم العودة إلى الوطن في غضون 90 يومًا .

هناك أربعة أنواع من شهادات السفر - شهادة السفر إلى بيونغ يانغ ، إلى المناطق الحدودية الجنوبية ، وإلى مناطق الحدود الشمالية وإلى مناطق أخرى و. تصدر شهادات السفر من الدائرة الثانية للشرطة في كل منطقة. لكن ليس كل المتقدمين يمكنهم الحصول على شهادة.حييث تقوم الشرطة الإقليمية بإصدارها بشكل انتقائي عند النظر إلى الميول الاجتماعية والسياسية لمقدم الطلب .





أولئك الذين يأملون في السفر إلى مدينة بيونغ يانغ ، والمناطق الحدودية الشمالية مثل موسان في محافظة شمال هامجيونغ وهايسان في محافظة ريانغ كانغ ، والمناطق الحدودية الجنوبية مثل كيسونغ ومحافظة هوانغ هاي ، يجب عليهم المرور بإجراء معقد للغاية للحصول على رقم موافقة خاص. اذ يتعين عليهم اولا ملء الطلب والحصول على طوابع إذن من أربعة أو خمسة مسئولين قبل تقديمه إلى الدائرة الثانية من الشرطة المحلية. بعد التحقق من التطبيق ، الذي يتضمن أغراض سفر محددة ، تصدر الإدارة رقم موافقة. ولكن في حالة رفض أي من المسئولين الأربعة أو الخمسة ، لا تصدر الشهادة. ممما يجبر المواطنين على التخلي عن السفر حتى لو مات آباؤهم أو أقاربهم أو وصلوا متأخرين بعد انتهاء الجنازة .





ويعيش معظم سكان كوريا الشمالية في مدنهم أو المناطق المجاورة طوال حياتهم ، باستثناء بعض المناسبات الخاصة مثل الذهاب إلى مؤسسات التعليم العالي ، والخدمة في الجيش والزواج ، وما لم يغادروا المنزل مؤقتًا فقط مثل زيارة الأقارب أو القيام بأعمال. لا يمكنهم التفكير في السفر بغرض قضاء بعض الوقت الجيد أو الاستمتاع بالثقافة .





على كل حال، فإن شهادات السفر الصارمة لم تعمل بشكل جيد عندما عانت كوريا الشمالية من ركود اقتصادي مزمن في التسعينيات ، والمعروف باسم فترة المسيرة الشاقة .





البروفيسور "جونغ " :

خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية الشديدة في منتصف إلى أواخر التسعينيات ، تجرأ كثير من الكوريين الشماليين على الانتقال من مكان إلى آخر بالقطار دون شهادات سفر لأنهم اضطروا إلى كسب لقمة العيش بأنفسهم. خلال تللك الفترة ، كان رجال الشرطة أو الأمن يميلون إلى غض الطرف عن الانتهاكات. تواطأ بعض الناس مع الشرطة الإقليمية للحصول على شهادات سفر صدرت بطريقة غير قانونيةو تستمر هذه الممارسة حتى يومنا هذا ، حيث يستخدم العديد من الكوريين الشماليين ، وخاصة أولئك الذين يشاركون في أنشطة السوق ، صلاتهم الشخصية مع المسئولين أو دفع رشاوى لهم للحصول على شهادات سفرهم بسهولة بدلاً من إتباع الإجراء الرسمي .





خلال الفترة القاحلة من الصعوبات الاقتصادية ، اضطر العديد من الكوريين الشماليين إلى مغادرة مناطقهم بالقطار للحصول على الطعام أو بيع الأشياء في الأسواق الخاصة أو "جانغ مادانغ" . لا يمكن للسلطات معاقبة الأشخاص لعدم امتلاكهم شهادات سفر ، لأنهم اضطروا للتنقل لإطعام أفراد أسرهم الجائعين. مع انتشار جانغ مادانغ ، بدأ التجار في رشوة المسئولين للحصول على شهاداتهم والسفر بحرية إلى مناطق مختلفة .





في حين أن كوريا الشمالية تقيد حركة شعبها ، فإنها تحاول جاهدة جذب السياح من الخارج .





البروفيسور "جونغ " :

يظهر تقرير أن كوريا الشمالية تجني حوالي 68 مليون دولار من إيرادات السياحة في السنة.حيث قام الشمال بالفعل بتطوير العديد من الدورات السياحية في محاولة لجذب المزيد من الزوار الأجانب. في بيونغ يانغ ،و يزور السياح الأجانب عادة تماثيل الزعماء السابقين "كيم إيل – سونغ" و"كيم جونغ – إيل" ، وأنواع مختلفة من الآثار ، وقوس النصر وساحة "كيم إيل – سونغ" وقصر كومسوسان للشمس ، حيث توجد جثتا الزعيمين السابقين ويقوم االسياح بالتجول أيضا حول مترو الأنفاق في العاصمة مع اختلاف في الجولات السياحية





بالطبع ، كوريا الشمالية تسيطر بصرامة على حركة الزوار الأجانب داخل البلاد. لكن يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، باستثناء الأشخاص الموجودين في كوريا الجنوبية ، السفر إلى كوريا الشمالية على الأقل إذا أرادوا ذلك . و يمكن حتى للمواطنون في الولايات المتحدة ، الذين لهم علاقات معادية مع كوريا الشمالية ، زيارة الدولة المنعزلة .





افتتحت وكالة سفر تروج لجولات كوريا الشمالية في العاصمة الروسية موسكو في عام 2017 ، وحتى إعلانات الفنادق الكورية الشمالية ظهرت على استشارية السفر ، أكبر موقع للسفر في العالم .





تشمل الوجهات السياحية الشهيرة في كوريا الشمالية بيونغ يانغ ، مدينة ونسان الساحلية الشرقية ، وجبل جيومجانغ وبلدة كيسونغ الحدودية. من بينها ، يقال إن العاصمة بيونغ يانغ تجتذب أكبر عدد من السياح الأجانب .





لسوء الحظ ، لا يُسمح للمواطنين في الكوريتين بالسفر بحرية عبر الحدود بينهما، إلا في مهام رسمية. ولكن بعد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي ، بدأ كثير من الكوريين الجنوبيين يتطلعون إلى أن يتمكنوا من زيارة مناطق الجذب السياحي الشهيرة في الجانب الشمالي من الحدود ، بما في ذلك جبل بايكدو ، بعد توحيد كوريا .





قبل ذلك ، على كل حال، هناك عدد من المهام الصعبة التي ينبغي مواجهتها ، مثل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ، ورفع العقوبات الدولية على كوريا الشمالية وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، لكن الناس في كلتا الكوريتين ما زالوا يتخيلون المستقبل عندما يتمكنوا من السفر بحرية في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها بالسيارة أو القطار أو الطائرة وحتى الذهاب إلى أوروبا باستخدام شبكة السكك الحديدية الأوراسية التي يمكن أن تكون مرتبطة مع السكك الحديدية عبر الحدود في شبه الجزيرة الكورية .