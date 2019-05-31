وزير المالية يقترح إجراء مناقشات حول تمديد سن التقاعد

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اقترح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إجراء مناقشات على المستوى الاجتماعي لتمديد سن التقاعد

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" أمس الأحد حيث أكد على ضرورة تمديد سن التقاعد بشرط إلا يؤثر ذلك سلبا على توظيف الشباب.

ويمكن القول إن تمديد سن التقاعد اختيار حتمي ناجم عن تغييرات تحدث في الديموغرافية بسبب انخفاض معدلات المواليد الجدد وزيادة الشيخوخة، وهو ما يتسبب في تراجع عدد السكان المؤهلين للعمل ، وزيادة التكاليف اللازمة لرعاية المسنين.

يذكر أن عدد السكان في سن العمل في كوريا بدأ يشهد انخفاضا منذ عامين وسط توقعات بتواصل وتيرة الانخفاض اعتبارا من العام القادم مما سيؤدي بالتالي إلى تصاعد مؤشر دعم الشيخوخة.

ويعكس مؤشر دعم الشيخوخة عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والذين تتطلب رعاية الواحد منهم مساهمة 100 شخص من عدد السكان البالغين سن العمل والذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما و64 عاما ، ويبلغ هذا المؤشر في كوريا 20.4 شخص هذا العام.

ويعنى هذا أن 100 من عدد السكان في سن العمل يجب أن يرعوا 20.4 شخص من المسنين.

وطبقا لتقرير صادرعن هيئة الإحصاءات الكورية ، سيزداد مؤشر دعم الشيخوخة من 20.4 شخص هذا العام إلى 117.8 شخص عام 2065، مسجلا بذلك أعلى مستوياته من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن أفضل طريقة لإبطاء وتيرة زيادة مؤشر دعم الشيخوخة تكمن في تمديد سن التقاعد

وفي حال التمديد في سن التقاعد من 60 عاما إلى 65 عاما، فستتراوح أعمار السكان في سن العمل بين 15 عاما و69 عاما، وسيتم تمديد سن الشيخوخة إلى 70 عاما.

وفي حال تطبيق هذا المعيار ، فسينخفض مؤشر دعم الشيخوخة من 20.4 شخص إلى 13.1 شخص هذا العام، ومن 117.8 إلى 83.3 عام 2065.

وما يبعث على القلق هو احتمال أن يترتب عن تمديد سن التقاعد تداعيات سلبية ، تشمل زيادة البطالة لدى فئة الشباب وزيادة الصراعات بين الأجيال. ولكن على رغم من كل هذا، بات تمديد سن التقاعد أمرا حتميا.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة العليا الكورية في شهر فبراير الماضي حكما يقضي برفع سن العمل للعمال اليدويين من 60 عاما إلى 65 عاما ، مما وضع صلاحية وأساسا قانونيبن لتمديد سن التقاعد إلى 65 عاما.