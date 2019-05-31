تنظيم مسابقة التحدث باللغة الكورية في الملحقية الثقافية الكورية لدى فرنسا

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أقيمت مسابقة التحدث باللغة الكورية في الملحقية الثقافية الكورية لدى فرنسا. حيث شارك فيها ٢٠ متسابقًا تم اختيارهم في المسابقة التمهيدية التي تم إجراؤها من خلال تقييم الفيديوهات على يوتيوب التي أرسلها أربعة وخمسون متسابقا فرنسيا. وفاز في المسابقة الفتاة الفرنسية "دوي براسونغ" التي تحدثت عن الاختلافات الثقافية بين كوريا وفرنسا باللغة الكورية بشكل سريع وممتع جدا وكان نطقها ممتازا وتلقائيا للغاية، ولكنها في الحقيقة بدأت دراسة اللغة الكورية قبل ثلاث سنوات فقط، مما أدهش جميع الحضور والمشاركين الآخرين.

وأضافت أنها ترى أن اختلاط كلا الثقافتين الكورية والفرنسية سيكون أفضل، مما جعل حوالي ١٠٠ من الحضور الكوريين والفرنسيين يثنون عليها بالتصفيق. واتفقوا معها تماما

وقالت إنها لم تعرف كوريا الجنوبية جيدا عندما سمعت عن "كوريا" قبل ثلاث سنوات فكرت بكوريا الشمالية، وتعرفت عليها من خلال فيديو موسيقي لفرقة "2ne1" بالصدفة.

محمد صمادي: في البداية كانت تعتمد على الترجمة الإنجليزية للمسلسلات الكورية ثم بدأت تقرأ الترجمة الكورية تدريجيا، ثم الآن أصبح بامكانها فهم المسلسلات دون رؤية الترجمة إلى حد ما.