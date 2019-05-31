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تم الاحتفال بالذكرى الثانية على افتتاح ممر سيول ٧٠١٧ في ٢١ من شهر مايو، حيث نظمت بلدية سيول حدثا تذكاريا في ممر سيول 7017 وساحة "مان ري دونغ". كما أقيمت مختلف الفعاليات مثل سوق ممر سيول، وعرض القصص، بعد تقسيم المكان إلى خمس مناطق كمنطقة عرض القصص، وقطار توحيد شبه الجزيرة الكورية، وجسر "دا بين تشي(다빈치)"

جدير بالذكر أن الجسر العلوي في محطة سيول بني عام 1970 ليربط بين المناطق المجاورة شرقا وغربا، وأصبح رمزا للنمو الاقتصادي الذي حققته كوريا. وتم تصنيفه ضمن فئة "D" في عام 2013، في قواعد السلامة وبالتالي كان من المتوقع إلغاؤه، ووضع عمدة سيول خطة لتحويله إلى حديقة، وتم إجراء عمليات البناء خلال عامين منذ عام 2015. وشيد هذا الجسر العلوي من جديد ليصبح ممر سيول 7017 المعلق في وسط المدينة ذات مسارات للمشاة.

وعند تخطيط ممر سيول 7017، استلهمت بلدية سيول نموذجا من حديقة "HIGH LINE" في الولايات المتحدة التي بنيت على الجسر العلوي فيها زراعة عدد من الزهور والأشجار.

كما أصبح ممر سيول 7017 حديقة تقع في وسط المدينة، حيث قامت بلدية سيول بتوظيف بستانيين متخصصين ليساعدوا على نمو النباتات المختلفة جيدا، و تنمو هناك مائتان وسبعة وثمانون نوعا من النباتات . وقال أحد عمال ممر سيول 7017 إن عددًا كبيرًا من الناس تساءل في البداية حول إمكانية تربية ونمو النباتات ولكن بعد مرور عامين على افتتاحه، أرى أن كثيرا من الناس يندهشون بعد رؤية نمو النباتات بشكل جيد.

كما يقوم ٧٠٠ موظف من ٣٠ شركة تقريبا بالأنشطة التطوعية لتنقية البيئة وتكوين الحديقة المزدهرة.