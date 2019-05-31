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أصدرت المسنة "بارك ماك ريه" نجمة اليوتيوب ذات السبعين عامًا أصدرت كتابا عن قصة حياتها بالتعاون مع حفيدتها "كيم يو را" بعنوان "بارك ماك ريه، لا تستطيع أن تموت مثل هذا"! حيث كتبت قصة حياتها وكيف عانت قبل عام 2017، حيث ولدت كأصغر بنت من بين ولدين وأربع بنات في عام 1947، وسميت "ماك ريه"، لأن كلمة "ماك" من اسمها تعني "الأصغر". وتوفى أخاها في الحرب الأهلية الكورية، وأبوها لم يعلم بناته، بل أجبر بناته على القيام بالأشغال المنزلية فقط. وأصبعت حياتها أصعب بعد أن تزوجت في سنها العشرين. وبعد زواجها وإنجابها لثلاثة أبناء، خرج زوجها من المنزل، ولم يعد. مما جعلها تعمل في جميع المهن الممكنة من خادمة إلى العمل في المطعم حتى منتصف الليل.

وفي مقابلة شخصية مع صحيفة "جونغ آنغ" اليومية، قالت إن حياتها كانت بائسة وكئيبة، ولكنها تعتقد أن افضل ما فعلت في حياتها هو تربية أبنائها حتى صاروا كبارا دون اهمالهم في تلك الأوقات الصعبة. وليس لديها ما تفهر به أمام الناس إلا ما فعلت من أجل أبنائها للحفاظ عليهم حتى النهاية.

وفي العام الذي أصبحت فيه واحدا وسبعين عاما في عمرها، تغيرت حياتها تغيرا كبيرًا بفضل الفيديوهات التي نشرتها حفيدتها على يوتيوب بالصدفة.

وبعد أن حصلت المسنة "بارك" على نتيجة فحص يشخص احتمالات في اصابتها بمرض الخرف، قررت حفيدتها الاستقالة من عملها، ثم سافرت مع جدتها "بارك ماك ريه" إلى أستراليا. لفد نشرت فيديوهات تم تصويرها خلال سفرها مع الجدة، و و اخرى تحتوي على حياة جدتها اليومية. وفي يوم ما، بثت فيديو عن عمليات وضع المكياج لجدتها قبل الذهاب إلى مستشفى الأسنان، وبعد ذلك ارتفع عدد المشتركين في قناتها من ثمانية عشر مشتركا إلى مائة وثمانين ألف مشترك في غضون يوم واحد فقط.