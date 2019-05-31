شركة سِيد آي غلوبال

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حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "سيد آي غلوبال 씨드아이글로벌"، وهي مورد للمجوهرات الكورية في السوق العالمية.





رئيسها التنفيذي "كيم أو جين":

يشير معنى اسم الشركة "سيد آي غلوبال "Seediglobal إلى أملنا في أن نصبح روادا عالميين في هذا المجال، مثل البذور الصغيرة التي تنمو لتصبح شجرة كبيرة. بدأنا كشركة مصنّعة للمعدات الأصلية للعلامات التجارية للمجوهرات الفاخرة، وحصلت منتجاتنا عالية الجودة ذات القدرة التنافسية في السعر على تقدير أكبر في السوق الدولية مقارنة بالسوق المحلية. الآن نحن نصدر منتجاتنا إلى ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان.و تستهدف المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بنا "ينو "YENO، الناس في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، من خلال تصميماتها الساحرة والمتميزة، التي لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل العملاء.





اكتسبت الشركة خبراتها بمرور الوقت، لتؤسس في النهاية نظاما متكاملا يجمع بين إبداع التصميمات والإنتاج والمبيعات. وتجري الشركة أبحاثًا حول توجهات الموضة الممكنة خلال العامين أو الثلاثة أعوام التالية، اعتقادا منها بأن المجوهرات والأزياء يسيران جنبا إلى جنب. وقد جذبت هذه الشركة انتباه العملاء الأجانب أولاً قبل الاعتراف بها في السوق المحلية، وهي حالة نادرة بالنسبة لشركات المجوهرات الكورية. السيد "كيم" سيشرح لنا الآن السبب في تركيز أنظار الشركة على الأسواق الخارجية.





الرئيس التنفيذي "كيم":

درست في كلية الهندسة وعملت في شركة "إل جي" للإلكترونيات، وخلال تلك الفترة زرت العديد من الدول، حيث شهدت رياح موجة "هاليو" القوية، وتساءلت عما يمكن أن يروق للمستهلكين في جنوب شرق آسيا، على وجه الخصوص، وتوصلت إلى المجوهرات. فالمجوهرات، مثل الملابس، هي أيضا من عناصر الموضة. لكن الملابس صعبة نوعًا ما لأن أنواع وأشكال أجسام الناس في دول جنوب شرق آسيا تختلف عن أجسام الكوريين، كما أن المناخين في المنطقتين مختلفان أيضًا. ولذلك اعتقدت أنه سيكون من الصعب التعامل مع تراكم مخزون غير مباع من الملابس في تلك المنطقة. أيضا، تعمل عائلتي في تجارة المجوهرات. وعندما كنت طالبا، عملت بدوام جزئي في مصنع للمجوهرات. وقد أثارت كل تلك العوامل اهتمامي بالمجوهرات.





بدأ السيد "كيم" في استكشاف الأعمال التي يمكن أن تنمو بشكل جيد بالتوازي مع توسع موجة الثقافة الكورية "هاليو" في الخارج، وتوصل إلى أن المجوهرات تسترعي اهتمامًا خاصًا من المعجبين الأجانب بالثقافة الكورية، خاصة بعد أن يرتدي نجومهم المفضلون تلك المجوهرات. كما توصل إلى أن العديد من الأجانب يعتقدون أن المجوهرات التي يرتديها الكوريون أنيقة. وهكذا، وبناء أيضا على خبرته التي اكتسبها في هذا المجال، أسس شركة "سيد آي غلوبال" في عام 2011، ومن ثم أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة المسماة "ينو "YENO.





© www.yenotime.com

الرئيس التنفيذي "كيم":

اسم العلامة التجارية "ينو "YENOمستوحى من الكلمتين "نعم" و"لا" باللغة الإنجليزية، فهو يعني ضمناً شخصًا واثقًا يمكنه أن يقول "لا" بجرأة عندما يقول الآخرون جميعهم "نعم". ولمثل هذا الشخص الجريء، تصنع هذه العلامة التجارية منتجات ذات تصميمات فريدة من نوعها تختلف بالتأكيد عن نظيراتها، بحيث يمكن لأولئك الذين يرتدون مجوهرات "ينو" تمييز أنفسهم عن الآخرين وإظهار جمالهم بطريقة غير تقليدية. تجدر الإشارة إلى أن منتجاتنا تستخدم بلورات أصلية من "سواروفسكي Swarovski"، العلامة التجارية المتميزة المعروفة بأرقى أنواع الكريستال. مجوهراتنا الفاخرة المصنوعة من بلورات سواروفسكي متميزة جدا بالتأكيد. وهناك نقطة قوة أخرى في "ينو"، وهي أنها مجوهرات ذات طبقات، بحيث يمكن لمرتديها خلط وتركيب قطع المجوهرات المختلفة بشكل مثالي لتبدو أكثر عصرية وأناقة.





أنتجت الشركة أيضًا تصميمات خاصة للربيع والصيف والخريف والشتاء حتى يتمكن العملاء من ارتداء مجوهرات مختلفة في كل موسم، تمامًا كما يغيرون الملابس مع تغير الفصول. وفي عام 2013، وقّعت الشركة عقد ترخيص مع شركة "سواروفسكي" الشهيرة بأنها متخصصة في الكريستال. وقد أبدت "سواروفسكي" إعجابها بالإبداع الجمالي لشركة "سيد آي غلوبال" وقررت تقديم بلوراتها إلى الشركة الكورية. ومن خلال تقنياتها القوية في تصنيع المجوهرات وتصميماتها الممتازة، قامت الشركة بمعالجة بلورات سواروفسكي لتصبح سلعا مكتملة الصنع، ومن ثم، اقتحمت الأسواق الخارجية.





الرئيس التنفيذي "كيم":

الصين سوق ضخمة بالتأكيد، لكنني أرى إمكانات كبيرة في فيتنام. تشترك فيتنام وكوريا في أشياء كثيرة. وبسبب طقسها الدافئ، يميل الناس في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى ارتداء ملابس تجعل من مظهر المجوهرات أكثر جاذبية. في الواقع، واجهت شركتي العديد من الصعوبات عندما دخلت السوق الفيتنامية لأول مرة. ولكن في أثناء معالجة تلك المشكلات، تمكنا من زيادة القدرة التنافسية من حيث السعر والجودة. والآن نتلقى الكثير من التعليقات الإيجابية حول منتجاتنا في شبكات التواصل الاجتماعي هناك.





ركزت شركة "سيد آي غلوبال" على فيتنام، حيث ازدهرت هناك موجة "هاليو". وعلاوة على ذلك، يبلغ تعداد سكان فيتنام 100 مليون نسمة، نصفهم تقريباً دون سن الـ30. ولكن اتضح أن استخدام المواد اللاصقة في صنع المجوهرات قد أسفرت عن تدهور جودة المنتجات هناك. ولحل هذه المشكلة، طبقت الشركة طريقة أخرى يتم من خلالها وضع ما بين ثلاثة إلى ستة مخالب معدنية صغيرة لتثبيت الجوهرة بإحكام في مكانها. وقد أدى استخدام هذه الطريقة الصعبة إلى نتائج إيجابية، حيث إن المجوهرات التي يتم إنتاجها بهذه الطريقة يمكنها مقاومة الحرارة والظهور متألقة من كل الزاويا. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الشركة معدن التيتانيوم لمنع تغير اللون وتقليل ردود الفعل التحسسية، كما طورت مجوهرات صديقة للبيئة بتقنياتها الخاصة. وقد أدى تحسين جودة المنتجات إلى زيادة في الصادرات.





الرئيس التنفيذي "كيم":

نحن مهتمون للغاية بما يسمى بـ"المجوهرات الصحية"، وسوف نبذل جهودا متواصلة لإضافة بعض العناصر الصحية إلى منتجاتنا، كما سنقوم أيضًا بدمج تقنية المعلومات في هذه المنتجات. على سبيل المثال، يمكن إنتاج مجوهرات خاصة بكل فرد بناء على تاريخ ميلاده وبرجه، بحيث تكون ملائمة له، كما يمكن صنع مجوهرات ذات ألوان معينة تتناسب مع كل شخص. أنا متأكد من أن مثل هذه العناصر في المجوهرات ستجذب المزيد من العملاء.





شركة "سيد آي غلوبال" تقوم بإجراء تغييرات مهمة في سوق المجوهرات التي ظلت تعتبر محافظة إلى حد ما. وسوف تساهم هذه الشركة بالتأكيد في الارتقاء بمستوى المجوهرات الكورية، ضمن موجة "هاليو" التي تنتشر على مستوى العالم.