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حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.... اليوم سنتعرف على شركة "ها ريم 하림"، الرائدة في مجال تجارة المنتجات الزراعية والدواجن في كوريا.





مدير قسم المبيعات في الشركة "كانغ كي تشول":

تأسست "ها ريم" في عام 1986 باسم "ها ريم فود"، و في عام 2018 بلغ حجم مبيعات الشركة 828.5 مليار وون، أي ما يقرب من 750 مليون دولار أمريكي، وهي توظف 2460 عاملا. في ثمانينيات القرن الماضي، انفجر الطلب على الدجاج في كوريا، نتيجة لزيادة شركات بيع الدجاج المقلي. وعلى هذه الخلفية، استمر نمو شركة "ها ريم". وفي عام 1997، تم إدراج الشركة في مؤشر "كوسداك" في البورصة الكورية، وقد أصبحت الآن مؤسسة رائدة في مجال الأغذية والمنتجات الزراعة، وذات نظام إدارة متكامل يشمل توزيع الحبوب والأعلاف الحيوانية والشحن وتربية الماشية والجازرة والتجهيز وتصنيع الأغذية وتوزيعها وبيعها.





مؤسس مجموعة "ها ريم" هو "كيم هونغ كوك"، الذي يطلق عليه لقب "الأسطورة الحية" في صناعة الدواجن في كوريا. فعندما كان طالبًا في المدرسة الابتدائية، حصل على عشرة كتاكيت من جدته كهدية، وقد باعها عندما كبرت، واشترى المزيد من الدجاج. وفتحت هذه التجربة عيون الصبي الصغير على صناعة الدجاج والماشية. ولذلك فقد تحولت تلك الكتاكيت العشرة، بشكل ما، إلى ما نعرفه الآن باسم "مجموعة ها ريم". وفي منتصف الثمانينيات، تمتعت وجبات الدجاج المتبل الحار بشعبية كبيرة في كوريا، وبفضل الطلب المتزايد عليها، ازدهرت أعمال مجموعة "ها ريم" منذ البداية. ومن ثم، أنشأت الشركة أكبر مصنع لتجهيز الدجاج في البلاد في عام 1991، ثم أنشأت مصنعا آخر للأعلاف المختلطة في عام 1992.





المدير "كانغ":

في عام 2012، بدأنا تشغيل أول نظام إنتاجي صديق للحيوان في مصنعنا للتجهيز في مقاطعة شمال "جولا"، كما تم تركيب خط إنتاج مماثل في مصنع آخر في في نفس المقاطعة. يجب أن يكون الناس سعداء، بالطبع، لكننا نعتقد أنه يجب علينا أن نجعل الحيوانات سعيدة أيضا، لأن الدجاج الذي ينمو في بيئة سعيدة ومريحة سوف يكون له تأثير إيجابي على الناس، في نهاية المطاف. الآن أصبح المستهلكون يدركون هذه القضية بشكل متزايد.





تستخدم مزارع الدواجن التابعة لشركة "ها ريم" مكونات طبيعية مصنوعة من النباتات لتغذية الدواجن، أي أنها خالية من البروتين الحيواني. وفي تلك المزارع، يتم أيضا ضبط مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بشكل مناسب بحيث يتمكن الدجاج من النوم لأكثر من ست ساعات يوميا.





© HARIM

المدير "كانغ":

تم تجهيز مصنع" ها ريم" الذكيّ بتكنولوجيا متقدمة ومحسنة لتعزيز سلامة اللحوم المصنعة. تشكل الظروف الصحية المثالية مصدر قلق كبير بالنسبة لتربية الدواجن وذبحها. وبالإضافة إلى السلامة، نحن نركز على الطزاجة، التي تحدد طعم الدجاج، تمامًا مثلما يكون طعم السمك الطازج جيدا. ويوافق معظم الطهاة على وجوب استخدام المكونات في حالتها الطازجة لإنتاج أفضل نكهة ممكنة. ولذلك فإن لدينا مصنعا ذكيا يفتخر باحتوائه على تكنولوجيا للحفاظ على طزاجة المنتجات.





قامت "ها ريم" بتحسين نظام الإنتاج للحفاظ على طعم الدجاج الأصلي سليما، وبالتالي تم اعتماد العلامة التجارية الجديدة للشركة، "غرينرز "Greeners من قبل وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، وهو ما يعني أنها شركة تقوم برعاية الحيوان، ولا تضيف أي مضادات حيوية لأغذية الحيوانات.





المدير "كانغ":

بالنسبة للشباب الذين يجدون صعوبة في طهي الدجاج الحار كما تفعل أمهاتهم، لكنهم لا يزالون يرغبون في الاستمتاع بمثل ذلك الطعم اللذيذ، فقد تكون منتجاتنا التي تستبدل الوجبات المنزلية، هي الحل، فهي منتجات نصف معالجة، مثل الدجاج المقلي الحار، الذي يمكن خلطه بالتوابل. ومن خلال وصفات بسيطة، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بهذه الأطباق بسهولة ويسر. يمكننا أيضا توفير التوابل أو المكونات المصممة خصيصا من أجل المستهلكين.





أطلقت شركة "ها ريم" منتجاتها من الدجاج المحضر الجاهز للأكل في العام الماضي، وبدأت أيضًا في بناء مجمع غذائي شامل يستوعب مرافق تصنيع المنتجات والتوابل الطبيعية الجاهزة. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال إدخال الابتكار في عملية التوزيع، تستهدف الشركة تحقيق قفزة أخرى إلى الأمام.





المدير "كانغ":

مجموعة "ها ريم" لديها طموحات أقوى وأوسع باعتبارها أكبر علامة تجارية لإنتاج الدجاج في كوريا، ولذلك سوف تواصل مواجهة تحديات جديدة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في أن تصبح شركة أغذية عالمية. يقوم مصنعنا الذكي بإنتاج مكونات طازجة، ويقوم مركز البحث والتطوير التابع للشركة بتطوير المزيد من المنتجات التي تلبي بشكل أفضل كل أذواق المستهلكين. نحن نبحث أيضًا عن طرق لتخفيض تكاليف التوزيع بفعالية، ومن ثم تقديم المزيد من الفوائد للمستهلكين، بما في ذلك إمكانية إنشاء هيكل توزيع جديد يربط المنتجات مباشرة بالمستهلكين. نحن نعمل على تعزيز نظام للتسليم خلال يوم واحد، بحيث يتم تسليم الدواجن المسلوقة وكذلك لحم الخنزير، إلى المستهلكين في نفس اليوم. نحن نبذل كل هذه الجهود بهدف أن نصبح شركة رائدة في صناعة الأغذية على مستوى العالم.





من خلال خوضها تحديات كبيرة بتصميم وعزم قوي، تمكنت شركة "ها ريم" من بناء نظام مبتكر وأصبحت الأولى في كوريا في مجالها، والآن تسعى لخوض تحد جديد يتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل شركات الأغذية على مستوى عالمي.