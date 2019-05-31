إجراء تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة في أغسطس تحت قيادة جنرال كوري

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من المقرر أن تقوم القوات الكورية والأمريكية بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بينهما في شهر أغسطس القادم، كخطوة اولى من أجل إختبار قدرة الجيش الكوري على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب ، خاصة بعد نقل القيادة من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.

ويعود تاريخ نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الكورية إلى القوات الأمريكية إلى عام 1950 عندما شاركت قوات الأمم المتحدة في الحرب الأهلية الكورية تحت قيادة القوات الأمريكية.

وظلت قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب لدى قوات الأمم المتحدة حتى بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، وتم بعد ذلك تسليم حق القيادة إلى قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة عام 1978.

وفي اليوم الأول من شهر ديسمبر عام 1994، تسلمت القوات الكورية حق قيادة العمليات العسكرية في زمن السلام.

وكان من المقرر أن يمارس الجيش الكوري حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب وحده اعتبارا من يوم السابع عشر من شهر أبريل عام 2012، لكن تم تأخير هذا الموعد بسبب زيادة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

وفي اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية المشتركة الذي عقد في واشنطن في شهر أكتوبر عام 2014، تم وضع ثلاثة شروط مسبقة لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجيش الكوري ، وهي: قدرة الجيش الكوري على قيادة عمليات الدفاع المشتركة مع الولايات المتحدة، وقدرته على مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، بالإضافة إلى استقرار الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وتستهدف التدريبات المشتركة المرتقبة في أغسطس القادم اختبار الشرط الأول من بين الشروط الثلاثة، وهو قدرة الجيش الكوري على قيادة عمليات الدفاع المشتركة مع القوات الأمريكية.

وفي حال إتمام نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمركية إلى القوات الكورية، فستمارس القوات الكورية وحدها حق هذه القيادة، حيث ستكون القوات الأمريكية التي سيتم إرسالها إلى كوريا الجنوبية في زمن الحرب ، تحت قيادة القوات الكورية.

كما سيخضع نظام الدفاع المشترك بين البلدين للتغيير حيث سيتولى قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة قائد كوري ، وينوبه قائد أمريكي.

ومن المحتمل أن يتم نقل حق قيادة القوات المشتركة في زمن الحرب عام 2022 ، إذا تم اختبار الشروط الثلاثة بسلاسة.