الموظفون المتزوجون يخططون لإنفاق مبلغ أكبر من الموظفين من غير المتزوجين بفارق حوالي ١٠٠ دولار

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بمناسبة قرب قدوم العطلة الصيفية في البلاد أجرى موقع "سا رام إن" للتوظيف استطلاعا للرأي شمل ١٧٤٤ موظفا بشأن الخطة الخاصة بالإجازة الصيفية لهذا العام. حيث أجاب 76.6 بالمائة من الموظفين المشاركين في الاستطلاع بأن لديهم خطة للسفر في الإجازة الصيفية. وبلغ متوسط المبالغ المتوقعة للإجازة الصيفية ٩٨٠ ألف وون، بما يقارب ٨٣٠ دولارا.

كما بلغ متوسط المبالغ المتوقعة للإجازة الصيفية لدى الموظفين الذين يخططون للسفر في داخل البلاد ٤٥٧ دولارا، بينما بلغ متوسط المبالغ المتوقعة للإجازة الصيفية لدى الموظفين الذين يخططون للسفر إلى خارج البلاد ١٦٢٤ دولارا. وعند النظر إلى هذه المبالغ حسب الحالة الاجتماعية، يتضح أن الموظفين المتزوجين يخططون لإنفاق مبلغ أكبر من الموظفين من غير المتزوجين.

وفي هذا الصدد، يتوقع الموظفون المتزوجون إنفاق ٨٢٠ دولارا في الإجازة الصيفية، بينما يتوقع الموظفون غير المتزوجين إنفاق ٧٢٠ دولارا. بفارق حوالي ١٠٠ دولار بين المجموعتين. وفيما يخص وجهة الإجازة الصيفية، أجاب ستة من بين كل عشرة موظفين بأنهم سيسافرون إلى المناطق الكورية، وجاء ارتياد "البحر" في المركز الأول بنسبة 60 بالمائة، وتلاه الجبل والوادي، ثم الجزيرة، والفندق، ووسط المدينة. وبالنسبة إلى الموظفين الذين يحلمون بأن يسافروا إلى خارج البلاد، فجاءت دول جنوب شرق آسيا في المركز الأول بما فيها فيتنام، وتايلاند، وسنغافورة، وتلتها دول شمال شرق آسيا كالصين واليابان وتايوان بسبب قرب المسافة، كما جاءت أوروبا كفرنسا، وإيطاليا، ثم المحيط الهادئ كأستراليا، ثم أمريكا كوجهات سياحية

وحول موعد الإجازة الصيفية وفترتها، تم اختيار فترة من نهاية آخر أسبوع من شهر يوليو إلى بداية شهر أغسطس في المقام الأول، تلاها أول أسبوع من أغسطس، وثم ثاني أسبوع لأغسطس.