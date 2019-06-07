افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الأفلام العربية في سيول وبوسان

افتتحت الدورة الثامنة لمهرجان الأفلام العربية يوم الأربعاء الماضي حيث تقام فعالياتها في مسرح "آرت هاوس مومو" في جامعة إيهوا للبنات بسيول و"المركز السينمائي" في مدينة بوسان الواقعة جنوب شرق البلاد في آن واحد.

وسيستمر انعقاد هذا المهرجان تحت عنوان "إعادة اللقاء مع العرب"لمدة خمسة أيام ليختتم يوم الأحد القادم الموافق يوم التاسع من يونيو.

وتُعرض في مهرجان هذا العام 10 أفلام من مختلفة الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وسوريا وقطر وتونس وفلسطين، حيث افتتح المهرجان فيلم "يوم أضعت ظلي" للمخرجة السورية "سؤدد كعدان"والذي فاز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي للعام الماضي.

وكان من المقرر أن تعقد المخرجة "سؤدد كعدان" جلسات تجيب خلالها عن أسئلة المشاهدين في سيول وبوسان حول فيلمها "يوم أضعت ظلي" وعالمها السينمائي بعد انتهاء عرض الفيلم مباشرة، ولكن للأسف الشديد لم تتمكن المخرجة "سؤدد" من حضور المهرجان بسبب تدهور حالتها الصحية الناجم عن جدول أعمالها المزدحم.

وما يبعث على اهتمام الجمهور الكوري هو أن معظم الأفلام العربية المعروضة في مهرجان هذا العام تتناول المشاكل والقضايا الحساسة التي يتعرض لها المجتمع العربي ، بما في ذلك قضايا اللاجئين والمساواة بين الجنسين والقضايا العمالية، بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الشباب.

ولذلك، سيتيح المهرجان فرصة للجمهور الكوري لللقاء مع العرب وزيادة معرفتهم عن الثقافة العربية والمشاكل التي يواجهها المجتمع العربي في عصرنا الحالي.

ومن بين الأفلام العربية المعروضة في مهرجان هذا العام ، فيلم "عمرة والعرس الثاني" للمخرج "محمود صباغ" الذي يعد من أهم رواد السينما في المملكة العربية السعودية.

ويتناول هذا الفيلم قضية تعدد الزواج السائد في الدول العربية حيث يروي قصة ربة المنزل "عمرة" التي تعيش راضية بحالها، ولا يشغلها سوى راحة زوجها وبناتها الثلاثة، لكنها تجد نفسها في مأزق عندما تكتشف نية زوجها الزواج من شابة سورية.

كما يتم عرض أفلام أخرى ، منها فيلم "ولدي" للمخرج التونسي "محمد بن عطية"، وفيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني "بسام جرباوي"، وفيلم "يارا" للمخرج اللبناني "عباس فاضل" ، وفيلم "صوفيا" للمخرجى للمغربية "مريم بن مبارك"