تشغيل أول خط طيران شارتر مباشر بين كوريا وأبو سمبل بمصر في أكتوبر

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قال رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر بمصر "ثروت عجمي" إن تشغيل خط طيران "شارتر" مباشر بين كوريا الجنوبية وأبو سمبل بمحافظة أسوان المصرية سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل وحتى شهر مايو من العام القادم.

وأضاف "عجمي" أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا ، إلى جانب تسيير خط طيران آخر إلى القاهرة خلال تلك الفترة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها طائرة "شارتر" كورية بتسيير رحلاتها على خط الطيران المباشر بين كوريا الجنوبية وأبو سمبل بمصر حيث يمتد الخط لمدينة الأقصر، قبل أن يصل إلى الغردقة ويختتم في مدينة القاهرة.

وأشار "عجمي" إلى أن السائح الكوري مهم بالنسبة لمصر عل اعتبار انه من ذوي الإنفاق المرتفع فضلا عن أنه مولع بالآثار والحضارة المصرية القديم.

ونوه إلى أن القطاعين السياحين المصريين الحكومي والخاص يسعيان لعودة الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلى ما كانت عليه سابقا ، لافتا إلى أن عدد السياح الكوريين الذين زاروا مصر خلال عام 2010 قد تجاوز ال800 ألف سائح.

الجدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" قد استأنفت تنظيم رحلات "شارتر" على الخط الجوي الذي يربط بين مطار "إنتشون" الكوري ومطار القاهرة المصري بواقع رحلة واحدة أسبوعيا بدءا من يوم الخامس من شهر يناير الماضي، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات.

وقد تم تعليق الرحلات على الخط الجوي بين كوريا الجنوبية ومصر نتيجة لتعرض حافلة سياحية كانت تقل 33 سائحا كوريا جنوبية، لهجوم بقنبلة في معبر طابا في سيناء عند الحدود المصرية مع إسرائيل، يوم السابع والعشرين من شهر فبراير عام 2014، مما أسفر عن مصرع 3 ، وإصابة 13 آخرين من السياح الكوريين بالجروح