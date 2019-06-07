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تم في الأسبوع الماضي الإعلان عن الانطلاق الرسمي لعمل غرفة التجارة الكورية التونسية في تونس.

وستعمل الغرفة على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وتونس، وإيجاد حلول للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرون، إلى جانب دعم السياحة، والتبادل بين جامعات البلدين سواء في المجال التعليمي أو في مجال البحث والتطوير.

وقد تم الإعلان عن انطلاق عمل غرفة التجارة الكورية التونسية خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة بحضور وفد برلماني كوري مكون من أربعة أعضاء قام بزيارة لتونس برئاسة نائب رئيس البرلمان "لي جو يونغ"، إلى جانب السفير الكوري لدى تونس "تشو كو ريه" وممثلين عن المؤسسات التونسية والكورية العاملة في تونس.

وفي كلمة ألقاها في الندوة قال رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية "سليم السلامي" إن من بين أهداف الغرفة العمل على تحقيق التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم واردات تونس من كوريا بلغت 155مليون دولار في العام الماضي، فيما بلغ حجم صادراتها إلى كوريا 61 مليون دولار.

وأضاف "السلامي" أن الغرفة ستسعى إلى جذب المستثمرين الكوريين إلى نونس ، مشيرا إلى الآفاق الاقتصادية بين البلدين وإمكانية أن تكون تونس شريكا استراتيجيا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأسوط وأفريقيا.

كما أكد رئيس الغرفة "السلامي" أن تونس يمكن أن تصدر إلى كوريا الجنوبية مواد منجمية ومواد غذائية ومكونات ميكانيكية.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد البرلماني الكوري "لي جو يونغ" إن وفدا اقتصاديا كوريا يتكون من 20 من رجال الأعمال سيقوم بزيارة لتونس في شهر سبتمبر القادم ، للتعرف على الكفاءات الاقتصادية لتونس وبحث فرص الاستثمار فيها.

وأعلن "لي" أن الحكومة الكورية ستقرض تونس 60 مليون دولار لدعم مجال البحث العلمي بنسبة فائدة منخفضة مع آجال سداد تصل إلى 30 سنة.

وأشار إلى أن غرفة التجارة الكورية التونسية تحظى بمساندة حكومتي البلدين منذ زيارة رئيس الوزراء الكوري إلى تونس وإصدار بيان مشترك تم فيه الإعلان عن تأسيس هذه الغرفة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" كان قد قام بزيارة لتونس في شهر ديسمبر من العام الماضي وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء كوري منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر مارس عام 1969.