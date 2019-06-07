نائب وزير الخارجية الكوري يناقش خارطة طريق التكوين المهني في المغرب

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أشاد نائب وزير الخارجية الكوري "لي تيه هو" بخارطة الطريق من أجل تطوير التكوين المهني بالمغرب، معتبرا أنها رؤية ذات بعد استراتيجي سيكون لها واقع إيجابي على القوة التنافسية للمغرب.

وأكد "لي" خلال لقائه مع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتكوين المهني "محمد الغراس" في الأسبوع الماضي بسيول ، بحضور سعادة "شفيق رشادي" سفير المغرب لدى سيول، على ضرورة مواكبة الاستثمارات الكورية بالتكوين لتوفير المزيد من الكفاءات المطلوبة.

ونوه نائب الوزير "لي" بالمستوى الذي بلغته العلاقات الكورية المغربية ، وبالتطور الذي تشهده المملكة المغربية بقيادة الملك "محمد السادس".

ومن جانبه، نوه "محمد الغراس" بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" للمغرب في شهر ديسمبر من العام الماضي على رأس وفد رفيع مستوى يتكون من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال قد تميزت بتوقيع ست اتفاقيات ، منها اتفاقيتان تهمان التعليم العالي والتكوين المهني.

وأكد "الغراس" على أهمية الدور الذي تلعبه المغرب في القارة الأفريقية ، وأهمية التعاون الثلاثي المغربي الكوري الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي من أجل تكوين الشباب من المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار، تعتبر بداية وتجربة ينبغى استثمارها لإرساء تعاون ثلاثي الأبعاد بين المغرب وكوريا والدول الأفريقية الأخرى.

وقدم "الغراس" لنائب وزير الخارجية الكوري "لي تيه هو" الخطوط العريضة لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني وحرص المغرب على النهوضبالرأس المالالبشري باعتباره الثروة الحقيقية التي تزخر بها المغرب .

وأكد المسؤولان الكوري والمغربي خلال لقائهما على ضرورة تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بمنح التعليم العالي لقائدة الطلبة المغاربة في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كاتب الدولة المغربي المكلف بالتكوين المهني "محمد الغراس" قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى الثلاثين من مايو الماضي على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني