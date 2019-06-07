محمد فيصل عبد الكريم :الشركات الكورية تحظى بثقة كاملة من العراقيين والشعب العراقي يتطّلع الى شراكة إقتصادية وثقافية قوية مع كوريا

ضيف هذه الحلقة من برنامج لقاء الجمعة يأتينا من العراق السعيد وهو الصحفي محمد فيصل عبد الكريم نائب رئيس تحريرصحيفة البينة الجديدة وقد قدم الى كوريا تلبية لدعوة من منظمة كوريا فوندايشون لحضور الملتقى الاعلامي والتعاون المشترك بين الشعوب بحضور 20 دولة.

وفي رده على سؤال حول وضع حرية الصحافة في العراق قال الضيف إن التجربة الديمقراطية في بلاده لا تزال في بدايتها وتحتاج لسنوات عديدة لتجد طريقها الى النجاح مشيرا الى أن الفساد و تدخل الأطراف الدولية في صنع القرارالعراقي بالإضافة الى الوضع الأمني تبقى من أهم العراقيل التي تقف أمام تطور المجتمع العراقي.

من جهة اخرى أثنى ضيفنا على الشراكة الإقتصادية بين البلدين وقال إن الشركات الكورية تحظى بالمصداقية وبإحترام العراقيين مما أهلها للإشراف على المئات من المشاريع الضخمة داعيا في الوقت ذاته الى تطوير هذه الشراكة.

كما ناشد الصحفي العراقي بذل المزيد من الجهود من اجل ارساء شراكة ثقافية بين العراق و كوريا عبر تنظيم عديد الزيارات والتظاهرات و المهرجانات في كلا البلدين.

المزيد من تفاصيل هذا الحوار تتابعونه ضمن الحلقة القادمة من برنامج لقاء الجمعة.















