إطلاق أول حافلة تعمل بالهيدروجين في كوريا الجنوية

ⓒYONHAP News

كشفت شركة "هيون ديه" الكورية للسيارات عن حافلة تعمل بالهيدروجين في مراسم رمزية أقيمت في يوم الأربعاء الماضي بمدينة "تشانغ وون" جنوب شرق البلاد بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حافلة تعمل بالكهرباء الهيدروجينية في كوريا الجنوبية لخدمة الحافلات المنتظمة داخل المدينة، حيث انطلقت الحافلة لأول مرة في مدينة "تشانغ وون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" يوم الخميس الماضي.

وبلغت سعة حافلة "هيون ديه" العاملة بالطاقة الهيدروجينية 45 راكبا، ويتم دفعها بواسطة محركات كهربائية تصل طاقتها إلى 240 كيلوواط ، أي ما يعادل 326 حصانا، ويمكنها السير 13.5 كيلومتر بلتر واحد من الهيدروجين.

وتصل السرعة القصوى للحافلة إلى 92 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها قطع مسافة 450 كيلومترا دون التزود بالوقود بفضل نظام خلايا الوقود المركب والذي يتميز بالأداء والمتانة.

وتخطط الحكومة الكورية لتشغيل 35 حافلة هيدروجينية لسكان مدينة "تشانغ وون" وست مدن أخرى ، هي سيول، وبوسان، وكوانغ جو، وآسان، وسوسان، هذا العام.

وقالت شركة "هيون ديه" إنها ستقوم بإنتاج أكثر من 300 حافلة هيدروجينية سنويا اعتبارا من العام القادم، وتماشيا مع سرعة تركيب محطات شحن على مستوى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الخاصية التي يتميز بها الهيدروجين هو استحالة توفره في الطبيعة بصورة منفردة، و ينبغي استخراجه من مواد أخرى مثل الماء والمكونات الهيدروكربونية أو الكربون المهدرج.

ويتميز وقود الهيدروجين بكفاءة الطاقة ولا يتسبب في انبعاثات الغازات الدفيئة حيث يعتبر من أنواع الطاقة المستقبلية الصديقة للبيئة.

وفي هذا السياق، بدأت دول العالم تتنافس تنافسا حادا في تطوير الطاقة الهيدروجينية ،وسط توقعات بأن يشهد العالم قريبا تغيرات كبيرة من خلال تلك الطاقة المستقبلية.

وكانت شركة "هيون ديه" الكورية للسيارات قد كشفت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن خطة لبعث شركة رائدة في العالم في مجال الطاقة الهيدروجينية.

وبموجب هذه الخطة االمعروفة باسم "رؤى 2030 لللهيدروجين" ، سوف يتم إنشاء نظام لإنتاج 500 سيارة هيدروجينية سنويا ، وتصل طاقة "هيون ديه" من إنتاج خلايا الوقود الهيدروجيني إلى 700 ألف وحدة عام 2030 .

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن الحكومة الكورية ستقوم بتطوير 3 قطاعات صناعية ، هي الرقائق والصحة الحيوية والجيل القادم من السيارات لتكون محركات جديدة للنمو الاقتصادي الكوري.