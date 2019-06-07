جزيرة جيه جو تحتل المركز الأول من بين أكثر أماكن الإجازات الصيفية لعام ٢٠١٩

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احتلت جزيرة "جيه جو" الواقعة في أقصى جنوب البلاد المركز الأول في ترتيب أكثر أماكن الإجازات الصيفية لهذا العام. كما أكد أغلبية الكوريين أنهم سيقضون إجازاتهم الصيفية لهذا العام داخل البلاد لاخارجها.

جاء ذلك في مسح أجرته شركتا " يانولجا " و"جاب كوريا" شمل حوالي ألفين وخمسمائة من الكوريين منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي وعلى مدار ستة أيام للتعرف على وجهات الإجازات الصيفية لدى الكوريين. وحسب المسح تبين أن ٥٣٪ من المشاركين ينوون القيام بالسفر من اجل الإجازات الصيفية وأجاب ٨٢٪ منهم بأنهم سيقضون إجازاتهم داخل البلاد. ووفق المسح ينوي ثمانية عشر بالمائة منهم السفر إلى الخارج لقضاء إجازاتهم الصيفية. فيما اختار ٣٨٪ منهم جزيرة جيه جو المتميزة بالبيئة الطبيعية الخلابة كأكثر وجهات الرحلات شعبية. ثم جاءت مقاطعة كانغ وون بثلاثة وعشرين بالمائة، ومدينتي "بوسان " و"اولسان" ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ بثلاثة عشر بالمائة، ومدينة سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون بإحدى عشرة بالمائة.

وأجاب معظم الذين ينوون قضاء إجازاتهم الصيفية أي ٤٢٪ منهم بأنهم يعتزمون السفر لقضاء العطلة في الفترة الممتدة بين نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس وهي فترة ذروة الإجازات. بينما أجاب ١١٪ منهم بأنهم بنوون السفر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس فيما أجاب ١٠٪ بانهم سيسافرون في الأسبوع الأول من شهر يوليو. كما تبين أن أنواع أماكن الإقامة المفضلة لدى الكوريين تختلف بإختلاف الأعمار. حيث اختار معظم الكوريين من فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر الفنادق اوالمنتزهات بينما فضل معظم الكوريين من فئتي الأربعينيات والخمسينيات فما أكثر"البينسيون pension ".

وقال ٤٠٪ منهم إن الأسعار المعقولة تمثل أهم أسباب اختيار أماكن الإقامة عند السفر كما جاءت منشآت الترفيه بما فيها المسابح أو أدوات الشواء وظروف النظافة والخدمات كأهم أسباب اختيار أماكن الإقامة. وحول أهم عناصر الرضا في الاجازات الصيفية أجاب ٨٩٪ منهم بان نوعية المأكولات اللذيذة تعتبر المعيار الأهم في تحديد وجهات الإجازة. و تبين أن فئتي العشرينيات والثلاثينيات توليان الأهمية القصوى للتمتع بالمأكولات اللذيذة. بينما تبين أن أغلبية فئة الخمسينيات أو أكثر أي ٨٢٪ منهم اختاروا المناظر الطبيعية الجميلة كأهم عناصر الرضا عن السفر. كما اختار ٦٠٪ من المشاركين نظافة المساكن بإعتباره العنصر الأهم. واختار ٥١٪ منهم رفاق السفر فيما إختار ٤٥٪ من المستجوبين أنشطة التعايش كأهم عناصر الرضا.