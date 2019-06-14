



إذا زرنا مصر هذا العام فيمكننا الحصول على فرصة للتمتع بمشاهدة أوبرا " عايدة" التي تؤدي فيها مطربة كورية كلاسيكية دور البطلة "عايدة".

تجدر الإشارة إلى أن أوبرا "عايدة" تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة ومحافظة الأقصر. ومن المتوقع أن تتولى شركة " ناس كوميونيكيشون " الكورية مهمة التسويق والدعاية لها في كوريا.

ومن المقرر أن تتم العروض على مدى ثلاثة أيام فقط فى الفترة ما بين 26 وحتى 28 من شهر أكتوبر المقبل في ساحة معبد الملكة حتشبسوت بمحافظة الأقصر. ومن الملفت للانتباه أن سوبرانو الكورية المشهورة " ليم سيه كيونغ " ستلعب دور البطلة " عايدة".

الجدير بالذكر أن سوبرانو " ليم" تحظى بإعجاب كبير لصوتها الجميل وتميزها وقدرتها على ترجمة الأغاني. وسبق لها أن تولت دور "عايدة" في العروض التي أقيمت في إيطاليا.

كما ظلت "ليم" تؤدي دور عايدة في عدد من المدن العالمية الرئيسية بما فيها سيول وميونيخ وطوكيو.

خاصة أن عرض أوبرا "عايدة" سيقام في محافظة الأقصر عاصمة السحر والحضارة الفرعونية فى تاريخ مصر بعد غياب دام أكثر من 22 سنة عقب ايقاف العروض ونقلها للأهرامات بالقاهرة فى أعقاب حادث بمنطقة الدير البحرى.