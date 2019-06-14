هيئة التعليم في جولا تدعم مشروع نظام المعلومات بالمغرب

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قررت هيئة التعليم التابعة لمقاطعة جنوب جولا الكورية دعم مشروع نظام المعلومات في التعليم بالمغرب.

وصرحت الهيئة الكورية مؤخرا بأنها أبرمت مذكرة نوايا مشتركة بهدف إقامة نظام للمعلومات في التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم المغربية في مقر السفارة المغربية لدى كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الكورية ظلت تنفذ مختلف مشروعات التعاون من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع السلطات التعليمية في ماليزيا وبيرو و قرغيزستان منذ عام ألفين وخمسة.

وخلال فترات التعاون كانت تدعو المدرسين أو المسؤولين في وزارات التعليم إلى المقاطعة للمشاركة في الدورات التدريبية وحتى يتسنى لهم فهم الثقافة الكورية وزيارة المدارس الكورية الذكية.

وبعد أن تتم التدريبات ترسل مئات أجهزة الكمبيوتر إلى هذه الدول لاستخدامها في تعليم الطلاب هناك. وقال مسؤول الهيئة إن وفدا للهيئة سيقوم بزيارة إلى المغرب قريبا للتعرف على طبيعة الظروف هناك مضيفا أن الهيئة تخطط لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم المغربية من أجل المساعدة على بناء نظام للمعلومات هناك.