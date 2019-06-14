



شهدت كوريا مؤخرا إصدار ترجمة كتاب بعنوان " قهوة ولا حرب" ألفه الكاتب الأمريكي "دايف إيغوس" وترجمه إلى الكورية المترجم "كانغ دونغ هيوك".

ويعزى السبب في لفت انتباهنا إلى هذا الكتاب إلى أن الكتاب يتناول قصة نجاح شاب يمني بعد التغلب على المحنة التي يعيشها اليمن.

وفي عام ألفين وستة عشر طرح محل القهوة المتخصص الأمريكي " بلو بوتل " أو "زجاجة زرقاء" قهوة ممتازة يبلغ سعر الفنجان الواحد منها سبعة عشر دولارا مما أثار اهتماما كبيرا. واسم هذه القهوة هو "مياء المخا".

الجدير بالذكر أن التاجر الشاب اليمني " مختار الكشنري" أحضر هذا النوع من القهوة الممتازة من اليمن الذي يعاني من الحرب الدموية لتتصدر لائحة الأسعار وتفوق سعر شركة "بلو بوتل" الشهيرة.

يحكي الكتاب مسيرة حياة الشاب الأمريكي يمني الأصل "مختار" الذي نما في حي فقير من مدينة سانفرانسيسكو وأصبح تاجرا ناجحا بفضل القهوة.

في يوم من الأيام اكتشف "مختار" الشاب الفقير الذي كان يشغل وظائف مؤقتة فقط أن اليمن هي أول دولة تم فيها اكتشاف القهوة. غير أن السيطرة على تجارة القهوة تم نقلها إلى إثيوبيا فيما وقع اليمن في الحرب الأهلية والإرهاب.

واعتزم مختار على إعادة الشهرة للقهوة اليمنية بحيث بدأ يتجول في أماكن إنتاج القهوة في بلاده . وعاش كثيرا من المغامرات بحثا عن بن القهوة الممتازة في اليمن.

قدر مؤسسو شركة بلوبوتل بأن القهوة التي جازف مختار بحياته من أجل الحصول عليها يشبه مذاقها مذاقا يحبه الملاك.

يذكر أن الكاتب الأمريكي الشهير "دايف إيغوس" كتب هذا الكتاب اعتمادا على المقابلات التي أجراها مع الشاب اليمني "مختار" والتي استغرقت مئات الساعات على مدى ثلاث سنوات.

نبيلة: وربما من أهم العناصر الجاذبة لقصة مختار رغبته في حصول مزارعي القهوة اليمنيين على المقابل العادل لعملهم.