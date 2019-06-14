لبنان يشارك في معرض سيول الدولي للسياحة





شارك لبنان لأول مرة في معرض السياحة الذي تنظمه مدينة سيول لعام 2019 بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا.

تم ذلك برعاية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وبالتعاون بين سفارة لبنان في سيول وتمت دعوة السياح الكوريين لزيارة لبنان ضمن جولة تضم مصر ولبنان والأردن وتركيا.

وقد زار عمدة مدينة سيول "بارك وون سون" الجناح اللبناني، يرافقه سفير لبنان في كوريا "أنطوان عزام" وتذوق الحلويات اللبنانية وأشاد بتميز الطبيعة اللبنانية في الشرق الأوسط، وبالمطعم اللبناني، متمنيا أن يكون للبنان حضور اقتصادي كبير في مدينة سيول.

كما زار السفير المصري حازم فهمي الجناح اللبناني على رأس وفد من أصحاب شركات السياحة المصرية، وتم التباحث في إمكانات التعاون بين البلدين عبر شركة نخال للسياحة.

بما أننا تحدثنا عن لبنان سنواصل الحديث عنها. حيث استدعت شركة الخطوط الجوية الكورية مؤخرا طفلين لبنانيين يعانيان من إعاقة السمع لعلاجهما في مستشفى جامعة إين ها الكورية في إطار مشروع المساهمة الاجتماعية الدولية.

يذكر أن هاذين الطفلين من الطبقة المهمشة في منطقة "تير" اللبنانية لا يبديان أي رد فعل على أي صوت وإن كان صغيرا بسبب تضرر قدرتهما على السمع لكنهما لم يستطيعا تلقي أي علاج في بلدهما.

جاءت دعوتهما إلى البلاد نتيجة لإقامة شركة الخطوط الجوية الكورية ومستشفى جامعة إين ها علاقة صداقة و أخوة مع السفارة الكورية لدى لبنان في شهر ديسمبر من العام الماضي من أجل تقديم الخدمات الطبية إلى المهمشين هناك.

يذكر أن الشركة الكورية ستوفر تذاكر الطائرة وخدمة الترجمة إلى الطفلين وآبائهما بينما سيقدم المستشفى العملية مجانا . كما أعدوا برنامجا سياحيا لكل من وقعت دعوتهم ممن لم يحظوا بفرصة السياحة في الأوقات العادية.

بالإضافة إلى ذلك ستساعدهم السفارة الكورية لدى لبنان ووحدة "دونغ ميونغ " العسكرية الكورية لحفظ السلام هناك على رحلتهم وإقامتهم في كوريا.

نعلم أن لبنان ساعدت كوريا خلال الحرب الكورية الأهلية. ونعتقد أن هذه الدعوة الخيرية تمثل نوعا من رد الجميل ونتمنى أن نرى المزيد منها في المستقبل أيضا.