الممثلة كيم تيه هي تشترى منزلا في كاليفورنيا

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اشترت الممثلة الكورية الشهيرة "كيم تيه هي" منزلا فاخرا في مدينة إرفاين بولاية كاليفورنيا الأمريكية استعدادا لدخولها عالم السينما في هوليوود.

والممثلة "كيم" وهي من ممثلات الصفوة في كوريا أخذت في الاعتبار أيضًا زوجها، الممثل والمطرب "راين"، الذي قد يبدأ بدوره مسيرة مهنية في الولايات المتحدة.

وأفادت الأنباء بأن قيمة المنزل الجديد بلغت 2.4 مليار وون، أي ما يعادل مليوني دولار.

وأكد وكيل أعمالها أن الممثلة " كيم" اشترت المنزل بالفعل، ولم يذكر تفاصيل أخرى احتراما للخصوصيتها، بينما قالت صديقة للممثلة إنه ينتظر أن تعلن "كيم" عن دخولها عالم السينما الأمريكية في هوليوود بعد أن تضع طفلها في شهر سبتمبر القادم من الممثل راين الذي تزوجته في عام 2017 ولديها منه طفلة.