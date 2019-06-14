بي آي جي تغني إنت معلم للفنان المغربي سعد المجرد

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أذهلت فرقة "بي آي جي" الشبابية الكورية معجبيها العرب بغنائها "إنت معلم" للفنان المغربي "سعد المجرد"، وحصدت مشاهدات خيالية في خلال أيام، كما لاقت ردود فعل إيجابية ومشيدة، حيث تجاوز عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "إنت معلم" لفرقة "بي آي جي" المليون مرة بعد 5 أيام فقط من الكشف عنه و بثه.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خفة دم أعضاء الفرقة، وحركاتهم الراقصة المضحكة، وعلى طريقة نطقهم للغة العربية باللهجة المغربية، والتي حاولوا قدر المستطاع إجادتها.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الفرقة الكورية بتقديم أغنيات لفنانين عرب حيث سبق لهم أن أعادوا غناء "3 دقات" للمطرب المصري "أبو" والممثلة المصرية "يسرا" بطريقتهم الخاصة. كما غنووا "لا بزاف" وحصدو نسب مشاهدات عالية.

الجدير بالذكر أن فرقة "بي آي جي" المكونة من 5 أعضاء قد تم ترسيمها في شهر يوليو عام 2014 .