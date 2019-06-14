عودة المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 20 سنة للبلاد في استقبال حار

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تمكن المنتخب الكوري لكرة القدم تحت 20 سنة، من إحراز نتائج أفضل مما كان متوقعا حيث تأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في بولندا، محتلا المركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب أكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها كوريا الجنوبية من الصعود إلى الدور النهائي في البطولات الدولية لكرة القدم، مما يشكل نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم الكورية.

وفي حقيقة الأمر، لم تكن هناك توقعات كبيرة بإحراز المنتخب الكوري نتائج جيدة حتى بعد وصوله إلى نهائيات بولندا، لأن المنتخب الكوري رغم حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما التي أقيمت العام الماضي، لكنه لم يتمكن من إظهار أدائه الجيد.

كما وضعت القرعة المنتخب الكوري، ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات الأرجنتين والبرتغال وجنوب أفريقيا.

وفي أول مبارياته ضمن البطولة ، خسر المنتخب الكوري أمام نظيره البرتغالي إلا أنه تدارك الأمر، واستطاع الفوز على كل من جنوب أفريقيا والأرجنتين، وتمكن من الصعود إلى دورالستة عشر. حيث واجه نظيره الياباني وفاز عليه بهدف دون مقابل.

وفي دور الثمانية واجهت كوريا منتخب السنغال العنيد قبل أن تفوز عليه بصعوبة بركلات الجزاء الترجيحية ، وتتأهل لأول مرة منذ 36 عاما الى الدورنصف النهائي للبطولة .

وواصل المنتخب الكوري اداءه الرائع بفوزه على الإكوادور بهدف نظيف ليصعد لنهائي البطولة.

والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تمكنت من الصعود إلى دور ال16 في بطولة كأس العالم للشباب التي اقيمت في المكسيك غام 1983 وفي البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة عام 2003، غير أنها لم تتمكن من الصعود إلى هذا الدور في البطولتين التي أقيمتا في هولاندا عام 2005 وفي كندا عام 2007.

وفي عام 2009 صعدت كوريا إلى دور االثمانية في بطولة مصر، ثم إلى الدور الستة عشر في بطولة كولمبيا عام 2011، وإلى دور الثمانية في بطولة كركيا عام 2013. قبل أن تتمكن من التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2017.

والى جانب ذلك، تمكن المنتخب الكوري من تحقيق إنجاز كبير، بعد أن تم اختيارلاعب خط الوسط الكوري "لي كانغ إين" كافضل لاعب في بطولة هذا العام ، ليحرز جائزة الكرة الذهبية.