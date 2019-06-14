وكالة ناسا الفضائية ترسل الأغاني الثلاثة لفرقة بي تي إس إلى القمر عام 2024





افتتحت وكالة ناسا الفضائية طلبات التقديم لمشروعها الجديد "أغاني ناسا على القمر" احتفالا بالذكرى السنوية الخمسين لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر من رحلة "أبولو 11".

وستضاف هذه الأغاني أيضا إلى القائمة التشغيلية يللرحلة التي ستستمر لستة أيام من الأرض إلى القمر والتي من المتوقع أن تطلق عام 2024.

كانت أول 3 أغاني تم الإعلان عنها كلها لفرقة "بي تي إس" ومنها أغنيتا "مايكروكوسمو" و"134340"، وأغنية "مون تشايلد" لعضو الفرقة "آر إم".