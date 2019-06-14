زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لكوريا الشمالية

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" سيقوم بزيارة رسمية لكوريا الشمالية، يومي الخميس والجمعة القادمين.

وتثير زيارة الرئيس "شي" لكوريا الشمالية الاهتمام حول ما إذا كانت ستشكل انفراجة جديدة للمفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان "شي جين بينغ" قد قام بزيارة لكوريا الشمالية عام 2008، بصفته نائبا للرئيس الصيني آنذاك ،غير أن الزيارة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها التي يقوم بها "شي" لبيونغ يانغ ، بعد تولي منصب الرئاسة.

كما ستعد هذه الزيارة الخامسة من نوعها، التي تعقد فيها قمة بين الزعيمين الصيني والكوي الشمالي، منذ انطلاق المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، العام الماضي.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني "شي" لكوريا الشمالية في الوقت الذي تتصاعد فيه النزاعات التجارية بين واشنطن ويكين، مما يشير الى مساعى لدى الصين لاحتواء كوريا الشمالية، وإثبات مدى فاعلية نفوذها على بيونغ يانغ.

وفي هذا السياق، يرى المراقبون السياسيون أن الرئيس الصيني يستهدف من الزيارة إقناع كوريا الشمالية باتخاذ موقف إيجابي بشأن المفاوضات النووية، وذلك من أجل تهيئة أجواء إيجابية للقمة المتوقعة بين الزعيم الكوري والرئيس الامريكي، أواخر يونيو الجاري.

على صعيد آخر، بدأت كوريا الشمالية تتخذ بعض الإجراءات لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع توجيه انتقاداتها لواشنطن وممارسة مزيد من الضغوط عليها.

وفي الواقع، وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمناسبة مرور الذكرى الأولى على إصدار البيان المشترك في القمة الأولى بينهما، يوم الثاني عشر من يونيو العام الماضي.

وكانت شائعات تسربت، وتحدثت عن احتمال زيارة الرئيس الصيني "شي" لكوريا الشمالية غير أن الزيارة لم تتم لأنه لم يكن لدى بكين ما تقدمه لبيونغ يانغ، خلال الزيارة بسبب العقوبات الدولية.

وتوقع المراقبون أن تقوم الصين بتقديم كمية كبيرة من الحبوب والأسمدة لكوريا الشمالية، التي تعاني من نقص فادح في المواد الغذائية، مقابل عودة الزعيم الكوي الشمالي إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبعد الإعلان عن زيارة "شي جين بينغ" لكوريا الشمالية، أكد البيت الأبيض الأمريكي أن واشنطن تهدف إلى تحقيق نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ بشكل نهائي وكامل وبطريقة يمكن التحقق منها.

ومن جانبها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن زيارة الرئيس الصيني ستسهم في دفع مسار المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.