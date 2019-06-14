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سنتعرف على شركة "بايو آرا BIOARA"، المتخصصة في تطوير وانتاج وتوزيع فطر "النَّبُّوتِيَّة"المعروف في اللغة الكورية باسم "دونغ تشونغ ها تشو 동충하초"، ولديه خصائص طبية فريدة.





مديرها العام "بارك جون هو":

الكلمة الكورية "آرا" تعني "بحر" ولذلك فإن اسم الشركة "بايو آرا BIOARA" يعني "بحر الحياة"، وهو ما يعبر عن أملها في مساعدة الناس على البقاء أصغر سنا وأكثر صحة والتمتع بطول العمر. شركتنا هي الشركة الكورية الوحيدة التي تتعامل مع عملية الإنتاج بشكل كامل بدءا من تطوير البذور ومرورا بالزراعة والمعالجة والتوزيع والتصدير. الرئيسة التنفيذية للشركة متخصصة في التغذية، حيث درست فطر "النَّبُّوتِيَّة" في كلية الدراسات العليا، بناء على طلب من شركة شهيرة لإنتاج الجينسنغ. وفي أثناء كتابة رسالتها حول هذا الموضوع، دُهشت من خصائص هذا الفطر الرائعة. وعندما قدمت تقريرها إلى الشركة، كانت متأكدة من أن الشركة سوف تقوم بإنتاج منتجات ذات صلة بسرعة. ولكن على عكس توقعاتها، لم يحدث ذلك، حيث اتضح أن الشركة المصنعة للجينسنغ كانت مترددة في تسويق منتجات هذا الفطر الجديدة خوفًا من أن آثارها الطبية القوية قد تؤثر سلبًا على مبيعاتها الحالية من الجينسنغ. وبالتالي قررت الرئيسة التنفيذية للشركة العمل بنفسها في هذا المجال.





يعتبر فطر "دونغ تشونغ ها تشو" إلى جانب الجينسنغ وقرون الغزلان، أبرز الأدوية التي تعيد بناء الجسم في الثقافة الصينية منذ العصور القديمة. ويقال إن العديد من القادة الصينيين، بدءا من الإمبراطور القديم "تشين شي هوانغ"، وحتى "دنغ زياو بينغ" في القرن العشرين، قد استفادوا من خصائص هذا الفطر النادر الذي ينمو في يرقات الحشرات. فعلى عكس الفطريات الأخرى، فإن هذا الفطر الغامض يولد في جسم حشرة خلال الشتاء ثم يصير فطرا خلال فصل الصيف. ومن المعروف أن هذا النوع من الفطريات يساعد على تقوية جهاز المناعة وله تأثيرات مضادة للسرطان وللالتهابات وإزالة السموم. الرئيسة التنفيذية للشركة "كيم هيو جونغ" بدأت في إنتاج فطر "دونغ تشونغ ها تشو" على نطاق واسع في عام 1986، وظلت تجري أبحاثا حول أنواعه المختلفة.





مديرها العام "بارك جون هو":

قمنا بتطوير مجموعة "دونغ تشونغ ها تشو" الخاصة بنا والتي تسمى "آرا "ARA 301، والتي تحتوي على أعلى مستوى في العالم من العنصر الفعال في هذا الفطر. مقارنة بأنواع فطر "دونغ تشونغ ها تشو" الأخرى، يستخدم منتجنا "آرا 301" بذرة مختلفة في البداية، ويتم التحكم فيه بصرامة خلال عملية الزراعة، وهو يحتوي على مكونات أكثر فاعلية بثلاث مرات مقارنة بالأصناف العامة الأخرى، و180 مرة أكثر من البدائل الصينية.





نجحت الشركة في تطوير مجموعة متنوعة جديدة من فطر "دونغ تشونغ ها تشو" تحتوي على أعلى محتوى من العنصر الفعال في الفطر. وهذا العنصر الفعال يعتبر مادة مضادة للميكروبات وتقوم بتعزيز المناعة. ولضمان أفضل جودة ممكنة للمنتج، أنشأت الشركة أيضًا منشآت زراعية فريدة من نوعها.





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مديرها العام "بارك جون هو":

طريقة زراعة أنواع فطر "دونغ تشونغ ها تشو" لدينا هي أيضا خاصة جدا. يمكننا التحكم في شدة الإضاءة والرطوبة ودرجات الحرارة وتصريف الهواء عن بُعد وتلقائيًا في مزرعة مدينتنا الذكية، باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر من الخارج. يمكننا أن نرى كيف ينمو الفطر من خلال الهواتف الذكية. إذا حدث خطأ ما في البرنامج، يتم إنذار الباحثين لمراجعة الموقف. بفضل هذه الزراعة الذكية، لا يتعين على باحثينا البقاء في المناطق الريفية، ولكن يمكنهم زراعة فطر "دونغ تشونغ ها تشو" من خلال هواتفهم الذكية وهم هنا في سيول.





من المعروف أن فطر "دونغ تشونغ ها تشو" يصعب زراعته صناعيًا لأنه شديد الحساسية لدرجات الحرارة والرطوبة. وبالتالي يتوجب إدارة البذور بعناية فائقة. ولذلك قامت شركة "بايو آرا" باستثمارات جريئة في إقامة منشآت زراعية تشمل تقنيات إنترنت الأشياء، وهو ما ساهم في تحسين جودة منتجاتها. كما أدت جهود الشركة المستمرة في البحث والتطوير ونظم التكنولوجيا الفائقة إلى النجاح في تسويق منتجاتها في عام 2015.





مديرها العام "بارك جون هو":

في البداية، افترض المستهلكون أن منتجاتنا ستكون عادية، حيث قمنا بترويجها على أنها خالية من السكر والمواد المضافة الكيميائية، لكنهم سرعان ما وجدوا أن هذه المنتجات ذات مذاق جيد وفوائد كبيرة. وقد لقيت علامتنا التجارية "بونغ تشو وي Bonchowi" استجابة ممتازة من قبل المستهلكين، ولكن للأسف انتشرت خلال ستة أشهر فقط منتجات مقلدة كما تمكنت شركة كبرى من معرفة تقنياتنا في الإنتاج، وهو ما تسبب في خسائر فادحة لشركتنا. لكن كل هذا كان له نتيجة إيجابية تمثلت في إثبات مدى تميز منتجاتنا.





طبقت شركة "بايو آرا" تقنية النانو في عملية التخمير خلال استخراج العنصر الفعال، كما اتبعت بشكل صارم مبدأها المتمثل في عدم إضافة أي مواد حافظة أو مواد للتحلية، واستخدام المكونات الكورية فقط. وقد تمكنت الشركة من التغلب على أزماتها بنجاح والتقدم إلى الأسواق الخارجية.





مديرها العام "بارك جون هو":

شاركنا في العديد من المعارض في الخارج لنشر منتجاتنا في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن الناس أعجبوا بحماسنا وجهودنا النشطة، على الرغم من أنهم لا يعرفون بالضبط فوائد فطر "دونغ تشونغ ها تشو" الكثيرون في الصين يعرفون جيدا علامتنا التجارية "بونغ تشو وي Bonchowi" التي أصبحت ذات شعبية متزايدة أيضا في الفلبين وفيتنام. تعتبر منتجاتنا باهظة الثمن، حيث إن أسعارها تعادل راتب شهرين تقريبًا في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فهي تتمتع بشعبية كبيرة هناك. أعتقد أن ذلك يرجع إلى أن المستخدمين يمكنهم أن يشعروا بسرعة بالآثار الإيجابية لهذه المنتجات الصحية ذات النكهة اللذيذة. وتُعرف بعض منتجاتنا باسم "العصير السحري" في فيتنام والفلبين.





في الوقت الحالي، تصدّر شركة "بايو آرا" منتجاتها إلى 13 دولة، بما في ذلك فيتنام والصين والفلبين، كما تسعى إلى فتح المزيد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعطي الأمل والتشجيع للشركات الكورية الأخرى التي تنتج منتجات زراعية وصحية مماثلة.